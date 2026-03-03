Por Andalucía sigue con "mano tendida" a quien "quiera escuchar a la calle y hacer lo que dicen votantes de izquierdas"

El coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero, atiende a los medios - IU

MÁLAGA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IU Andalucía (IU-A) y diputado en el Congreso de Sumar, Toni Valero, ha asegurado este martes que Por Andalucía es "la locomotora del cambio" en la región y ha incidido en que la confluencia de izquierdas sigue con "mano tendida" para que "toda fuerza política que quiera escuchar a la calle y hacer caso a lo que dicen los votantes de izquierda" sea "parte del cambio político que trae Por Andalucía".

Así lo ha señalado Valero, tras ser cuestionado por los periodistas sobre si hay negociaciones con Podemos, al tiempo que ha incidido en que Por Andalucía es "la locomotora del cambio donde todas las fuerzas políticas de izquierda andalucistas, feministas y ecologistas nos hemos conjurado para echar a Moreno Bonilla --presidente de la Junta--, echar los recortes y proteger a la gente", ha apostillado.

Ha agregado que Por Andalucía "sigue con la mano tendida para que toda fuerza política que quiera escuchar a la calle y hacer caso a lo que dicen los votantes de izquierda, pues, efectivamente, sea parte del cambio político que trae Por Andalucía".

Por lo tanto, ha sostenido, "siempre mano tendida y, por supuesto, sin parar, mirada al frente y respondiendo a las necesidades de la gente, que es lo que nos preocupa, no lo que digan otros partidos". "Nos preocupa la gente, no lo que digan los partidos", ha concluido.