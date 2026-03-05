Andalucía Televisión emite la gala de inauguración del 29 Festival de Málaga

Festival de Málaga en una imagen de archivo - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Televisión emite este viernes, 6 de marzo, la gala de inauguración del 29 Festival de Málaga en el Teatro Cervantes, presentada por la actriz Kira Miró.

La película 'Calle Málaga', dirigida por Maryam Touzani y protagonizada por Carmen Maura, dará inicio al certamen. La gala contará con las actuaciones musicales del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, el cuarteto flamenco Las Migas y la cantante catalana Lia Kali, que pondrán la banda sonora a una velada que marcará el inicio de diez días dedicados al cine en español.

Durante la ceremonia se presentará el jurado de largometrajes de la Sección Oficial, presidido por la cineasta Jaione Camborda. Además, se darán a conocer los contenidos y secciones que conforman la programación de esta 29 edición, que volverá a tender puentes entre España y Latinoamérica y a reunir obras procedentes de 71 países.

Canal Sur Radio y Televisión participa en el Festival de Cine de Málaga con 16 producciones audiovisuales, cinco largometrajes de ficción y once documentales. Además, en el marco del certamen, entregará al productor José Alba el Premio Talento Andaluz por su importante trayectoria profesional y aportación al sector audiovisual.