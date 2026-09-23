Andalucía vigila un "leve" aumento de casos de gripe y covid para tomar medidas aunque la tasa de incidencia es "baja"

Archivo - Una profesional sanitaria sostiene un vial con la vacuna de Janssen - Eduardo Sanz / Europa Press - Europa Press

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado este miércoles que el Servicio Andaluz de Saluz (SAS) está vigilando un "leve incremento" de casos de gripe y covid en Atención Primaria y hospitales a fin de tomar medidas en caso de que el aumento continúe y se pudiera estar ante el "inicio de una onda epidémica". "Todavía no. Los valores son bajos", ha aclarado Sanz.

En declaraciones a los medios, el vicepresidente primero y consejero de Sanidad ha explicado que la tasa de incidencia está, en estos momentos, en un "perfil bajo". Valores incluso "inferiores" a los de la misma semana de temporadas pasadas. No obstante, "estamos haciendo un seguimiento muy específico y estamos valorando, con los datos de las próximas semanas, si este leve incremento pudiera tener una fluctuación al alza e incluso suponer el inicio de una onda epidémica", ha sostenido Antonio Sanz.

Lo que sí ha comenzado este pasado lunes es la campaña de inmunización de niños menores de 6 meses frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causante de la bronquiolitis y otras infecciones respiratorias. El objetivo, según ha explicado el vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, es igualar la cobertura alcanzada en la edición anterior, cuando fueron inmunizados 55.000 lactantes, el 96% de todos los recién nacidos en Andalucía.

La estimación de menores que pueden ser inmunizados frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en base al número de niños nacidos el pasado de año sería la siguiente: Almería, 6.100; Cádiz, 7.200; Córdoba, 4.950; Grananda, 6.300; Huelva, 3.350; Jaén, 3.800; Málaga 10.600 y Sevilla, 13.435, según los datos ofrecidos por la Junta en una nota de prensa.

La Administración destina a esta campaña 15,2 millones de euros, una inversión destinada a "prevenir de forma eficaz y segura la infección por este virus prevalente los meses de otoño e invierno", ha explicado el consejero. Desde su puesta en marcha en 2023, esta campaña ha logrado inmunizar frente al VRS en Andalucía a 165.737 lactantes.