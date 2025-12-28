Anegaciones junto a arroyos y rescate de animales, entre las incidencias en Mijas (Málaga) por las lluvias

Zonas anegadas tras las lluvias en Mijas (Málaga) - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El temporal que ha azotado desde esta pasada noche del sábado la zona de la Costa del Sol, con aviso rojo que finalizó sobre las 04.00 horas, ha provocado más de una treintena de incidencias en Mijas (Málaga), entre ellas, caída de árboles y muretes, anegaciones junto a arroyos y rescate de animales.

Desde el Ayuntamiento de Mijas han indicado en un comunicado que lo más destacable es que no se han producido daños personales, según ha informado la Policía Local, aunque sí materiales, y anegaciones de zonas cercanas a los arroyos y al río por crecidas y desbordamientos.

Las delegaciones de Policía Local, Bomberos, Protección Civil, Ganadería, Servicios Operativos, Limpieza Viaria y Parques y Jardines han realizado durante toda la noche una labor constante de vigilancia y control de accesos en zonas que se consideraban peligrosas, como son las cercanas de arroyos y del río, principalmente.

Además, se han producido intervenciones ante desprendimientos en la calle Octavio Paz, Las Lagunas; y en La Cala, con caída de placas solares y un desprendimiento de pérgola; caída de muretes (Calahonda Royale, con desperfectos en algunos vehículos); caída de árboles (tanto en Las Lagunas como en La Cala, con riesgo para la circulación); y rescate de animales en La Alberquilla.

Los concejales Francisco Jerez, de Protección Civil y Bomberos; Juan Carlos Cuevas, de Policía Local; Daniel Gómez, de Servicios Operativos y Parques y Jardines; y Eloy Belmonte, de Limpieza Viaria y Ganadería; han participado en el operativo municipal.

No obstante, el Ayuntamiento de Mijas ya había activado el plan municipal de emergencias a las 13.05 horas del pasado sábado, cuando la Agencia Estatal de Meteorología amplió el aviso de amarillo a naranja ante la previsión de fuertes lluvias. Esta decisión permitió mejorar la coordinación y la movilización de efectivos. Jerez informó de la ampliación de la dotación de guardia de Bomberos con un retén adicional de tres miembros en ese mismo momento.

Hasta la entrada en vigor del aviso rojo, las diferentes delegaciones municipales mantuvieron su labor constante de vigilancia, advertencias a los ciudadanos del peligro en zonas inundables y control de la situación, sobre todo por el fuerte viento costero que penetró también en zonas pobladas.

Sin embargo, tras la activación del aviso rojo, la delegación de Limpieza Viaria decidió suspender el servicio de limpieza por las inseguridad de la situación meteorológica, con el objetivo de proteger tanto a los trabajadores del servicio como a los ciudadanos.

El servicio ya se ha recuperado con normalidad, ha informado el edil responsable, Eloy Belmonte, y se ha reforzado con los efectivos que en la pasada noche no pudieron realizar su tarea debido a la suspensión. También se ha revisado el alcantarillado.

APERTURA DEL HIPÓDROMO PARA REFUGIO DE ANIMALES

De igual modo, se decidió abrir las puertas del Hipódromo de Mijas para la evacuación y puesta a salvo de animales de los vecinos cercanos al río que así lo necesitaran. Se habilitaron dos naves, aunque finalmente solamente hubo que usar una de ellas --la otra permaneció de reserva--. Esta nave la han utilizado dos asociaciones especializadas para albergar a perros, unos cuarenta, aproximadamente.

Asimismo, en lo peor del temporal se produjo una crecida del río que afectó al Gran Parque de Mijas, especialmente al skate park y a algunas áreas de juegos infantiles, así como al lago central de la instalación, ha informado el concejal delegado, Daniel Gómez.

En estos momentos se llevan a cabo trabajos de achique de agua y desatoro de desagües taponados por barro. Además, limpieza Viaria ayuda en estas tareas.

Los servicios operativos del Ayuntamiento de Mijas han estado toda la noche pendientes de las bombas de achique, que funcionan con normalidad para devolver a la instalación a la normalidad lo más pronto posible y dejarla libre de la suciedad y el barro que ha generado la crecida momentánea del río.

Por último, el concejal de Policía Local, Juan Carlos Cuevas, ha informado de que la Policía Local mantiene los accesos a los arroyos y al río cortados, debido al caudal y a la fuerza que aún lleva el agua en algunas zonas.