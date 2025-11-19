Ángeles Muñoz define los presupuestos de Marbella para 2026 por casi 449 millones como "prudentes, rigurosos y sociales"

La primera edil, que ha presentado las líneas generales del documento, ha señalado que las cuentas, que se aprobarán inicialmente la próxima semana en un pleno extraordinario, suponen un incremento del 11,37 por ciento con respecto a las dde 2025. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha subrayado este miércoles que los presupuestos municipales para 2026, que ascenderán a 448.915.431 euros, "son prudentes, rigurosos, sociales y apuestan por las inversiones". La primera edil, que ha presentado las líneas generales del documento, ha señalado que las cuentas del Ayuntamiento, que se aprobarán inicialmente la próxima semana en un pleno extraordinario, suponen un incremento del 11,37 por ciento con respecto a las de 2025 (unos 45,8 millones más).

"Cumplimos, como siempre hemos hecho, con nuestro compromiso de darles luz verde en tiempo y forma para que entren en vigor el 1 de enero", ha afirmado, al tiempo que ha puesto el acento en el hecho de que en materia de ingresos, el Ayuntamiento mantiene una política fiscal estable, volviendo a congelar impuestos y manteniendo las bonificaciones, por un valor de diez millones de euros.

"Esta cantidad, sumada a otros 8 millones de euros para mantener el transporte público gratuito para empadronados, supone poner al servicio de los ciudadanos un total de 18 millones de euros", ha resaltado.

Muñoz ha reseñado entre estas medidas bonificaciones en materia de impuestos sobre bienes inmuebles (IBI), actividades económicas (IAE) plusvalía y construcciones, instalaciones y obras (ICIO), así como reducciones para familias numerosas y gratuidad del transporte escolar a partir del tercer hijo y descuentos del 20 por ciento en actividades deportivas municipales.

"La previsión de ingresos por plusvalía y otros tributos se mantiene con criterios prudentes, manteniendo en el primer caso 40 millones de euros de recaudación y situando la estimación del Tribunal de Cuentas (más de 15 millones) en una previsión realista de 12,4 millones", ha apuntado la regidora.

Asimismo, ha recalcado el "importante" aumento en el capítulo de inversiones, que pasa de 41,2 millones de euros en 2025 a 68,7 millones en 2026, cifra que ascenderá hasta los 85 millones en cuanto a su ejecución con los proyectos financiados a través del Patrimonio Municipal de Suelo.

Entre las actuaciones más relevantes, ha destacado el proyecto del Albergue África, con una partida presupuestaria superior a los ocho millones de euros, y cuya licitación se realizará para iniciar su construcción; el embellecimiento de medianas entre Puente Romano y el Centro Forestal Sueco, y entre el Arco de Marbella y la glorieta Manuel Aro, por 3,3 millones, además de los planes de conservación y reparación de infraestructuras en distritos (13,5 millones), de mantenimiento de playas (cuatro millones), de regeneración urbana para la reactivación económica de las pymes de Marbella y San Pedro Alcántara (cinco millones), de conservación de colegios (1,3 millones), de instalaciones deportivas (1,6 millones) y el de mantenimiento de zonas verdes, por 10 millones.

En el área de Deportes, ha indicado que la inversión se sitúa en unos 10 millones de euros, partida en la que se contemplan intervenciones como la construcción del nuevo equipamiento de Nueva Andalucía, dotada de 5,5 millones en el próximo ejercicio del total de 12 millones; la estructura de la cubierta de la piscina de Las Chapas; la ejecución de pistas deportivas en Arroyo de la Represa o El Ángel; mejoras en las instalaciones de Santa María de Las Chapas, Serrano Lima, Paco Cantos, y la sustitución de césped en campos de fútbol como Antonio Naranjo, entre otros.

Además, ha destacado que el apoyo a clubes y deportistas se incrementa en 2,5 millones de euros, y se mantienen escuelas deportivas municipales, campus gratuitos y eventos de primer nivel como Ironman 70.3, Reserve Cup, la Copa del Rey y de la Reina de vóley playa, el campeonato absoluto de tenis playa y la Media Maratón de Marbella.

"Se refuerzan igualmente áreas como Juventud, con un incremento del presupuesto en un 42 por ciento", ha valorado Muñoz, quien ha añadido que, en el ámbito cultural, las cuentas municipales se destinarán a actuaciones como la Escuela de Música y Danza, con casi tres millones de euros; la biblioteca de San Pedro o la rehabilitación del edificio consistorial de la Plaza de los Naranjos, con 3,6 millones, cofinanciados con fondos europeos.

En lo referente a actuaciones medioambientales se ha referido a nuevos tramos del Paseo Marítimo, en Río Real y Arroyo Realejo; la mejora de zonas infantiles y creación de áreas de sombra, destinando más de cuatro millones; la rehabilitación de la presa de Las Medranas o la construcción del Punto Limpio de San Pedro (1,2 millones).

De igual modo, ha recalcado que el presupuesto "incluye un fuerte impulso a la digitalización y la inteligencia artificial para modernizar los servicios públicos". Entre ellos, una plataforma única que va a agrupar diferentes servicios municipales; una 'app' para mayores "pionera, orientada al envejecimiento activo y a la lucha contra la soledad"; la virtualización de la tarjeta de movilidad y nuevas zonas wifi gratuitas, así como una dotación tecnológica avanzada para la Policía Local ('body cams', dispositivos móviles).

En materia de Sanidad, ha aludido a que el Ayuntamiento mantiene su colaboración con la Triple A, en Comercio se mantiene la inversión para las líneas de dinamización en Marbella y San Pedro y, en cuanto a las políticas sociales, ha subrayado la prioridad que supone para el equipo de Gobierno, recordando que en este ámbito se incrementa el presupuesto en un 18,5 por ciento.

"En materia de Turismo garantizamos la continuidad de nuestra importante estrategia de promoción, seguiremos con nuestro apoyo a la UNED en Educación, así como a la UMA", ha resaltado. Por otra parte, ha detallado que el capítulo 1, el referente a Personal, asciende a 197 millones, el 43 por ciento del presupuesto. A este respecto, ha recordado que a su llegada al Consistorio en 2007 "su peso, incluyendo sociedades municipales, superaba el 72 por ciento".

La regidora ha añadido que el de 2026 "es un presupuesto absolutamente ambicioso, garantiza el desarrollo económico de la ciudad y apoya la estabilidad y la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas" y ha agradecido el trabajo del área económica y del concejal de Hacienda, Félix Romero, destacando "el esfuerzo del Ejecutivo local para presentar un proyecto sólido, responsable y centrado en mejorar la calidad de vida de todos los vecinos".