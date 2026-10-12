AnonimizIA, la herramienta malagueña para proteger los datos personales en documentos públicos

Oficina de oGov en Málaga. - OGOV

MÁLAGA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La empresa tecnológica malagueña oGov ha desarrollado AnonimizIA, una herramienta basada en inteligencia artificial que permite detectar y anonimizar datos personales en documentos antes de su publicación, entrega a terceros o utilización en sistemas de inteligencia artificial.

La solución nace, según ha explicado a Europa Press la CEO de oGov, Ana Gloria Gómez, de una necesidad localizada por la compañía en su trabajo con las administraciones públicas: compatibilizar las obligaciones de transparencia y derecho de acceso a la información con la protección de los datos personales incluidos en expedientes y otros documentos.

"Habíamos detectado que ocurrían dos cosas; o bien se publica la información con datos, que con el contexto que tenemos de IA es bastante peligroso, o bien cuando se anonimiza requiere que una persona esté desagregando los datos a mano", ha señalado Gómez.

AnonimizIA utiliza diferentes capas de detección para localizar información personal en los documentos, entre ellas nombres, DNI, direcciones, teléfonos, cuentas bancarias, matrículas y otros identificadores. La herramienta también contempla elementos que pueden permitir acceder al documento original, como firmas, códigos QR o metadatos.

Según la información facilitada por oGov, el sistema detecta más de 25 tipos de datos personales y permite revisar las entidades identificadas antes de generar el documento final.

"Se utiliza la IA, pero está ejecutada dentro de un entorno cerrado", ha explicado Gómez, quien ha señalado que el sistema no comparte los documentos con proveedores externos de inteligencia artificial. Gómez ha indicado que los modelos de la herramienta se ejecutan en servidores de la Unión Europea, por lo que no envían los documentos a APIs externas.

La herramienta permite además diferenciar entre anonimización y seudonimización. En el primer caso, el dato se elimina de forma irreversible del documento; en el segundo, se sustituye por un código o equivalente que permite mantener el contexto de la información y, en determinadas modalidades, recuperar posteriormente la identidad mediante mecanismos controlados.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A EXPEDIENTES

Gómez ha explicado que uno de los principales ámbitos de aplicación se encuentra en las solicitudes de acceso a expedientes y en la publicación de documentación por parte de las administraciones. En estos procedimientos pueden coexistir documentos con diferentes tipos de información personal que deben revisarse antes de facilitarse a terceros.

Como ejemplo, ha citado el ámbito del urbanismo, donde asociaciones o personas interesadas pueden solicitar expedientes completos sobre planeamiento o determinadas actuaciones. "Es una documentación amplísima y que tiene diferentes tipos de documentos dentro del expediente y en cada una de sus fases", ha señalado.

En estos casos, ha advertido de que la revisión manual puede consumir recursos de los servicios públicos, mientras que la ausencia de una revisión adecuada puede provocar la exposición de datos personales.

Como solución, la plataforma permite subir documentos individualmente o por lotes, identificar las entidades que contienen datos personales, revisarlas y generar posteriormente una versión anonimizada acompañada de un informe del proceso. Admite, entre otros formatos, PDF, Word, Excel, ODT, CSV y JSON, además de imágenes y documentos escaneados mediante OCR.

La herramienta también contempla su integración mediante API con gestores documentales y otros sistemas utilizados por las administraciones.

Para mayor seguridad, oGov señala que cuenta con certificación ENS en categoría Media y que los servidores donde se presta el servicio están certificados en categoría Alta, además de disponer de mecanismos de cifrado y trazabilidad de las operaciones.

PRIMERAS IMPLANTACIONES EN AYUNTAMIENTOS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

La compañía ha comenzado a implantar la solución en administraciones públicas. Entre los primeros proyectos se encuentra la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, cuya implantación se encuentra en proceso tras la adjudicación del contrato, según ha explicado Gómez.

En el caso de la provincia de Málaga, la empresa cuenta con clientes y mantiene conversaciones con distintas administraciones para posibles implantaciones, aunque la CEO de oGov ha precisado que "por el momento no puede identificar los organismos con los que mantiene estas negociaciones".

Aunque el producto está especialmente orientado al sector público, Gómez considera que la tecnología puede tener aplicación en otros ámbitos que manejan documentación con datos personales, como despachos profesionales, asesorías o empresas que utilizan herramientas de inteligencia artificial.

En este sentido, ha señalado que cada vez es más habitual utilizar sistemas de IA para consultas jurídicas, laborales o de asesoramiento y compartir con ellos documentos que pueden contener DNI, contratos, firmas u otra información personal.

"Muchas veces no somos conscientes de que nosotros mismos lo hacemos porque falta concienciación", ha apuntado Gómez, quien ha concluido que la anonimización previa puede ser también una herramienta para reducir la exposición de datos personales cuando se utilizan sistemas de inteligencia artificial.