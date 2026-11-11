Antequera (Málaga) cierra preventivamente sus parques y jardines públicos ante el aviso naranja por vientos

Antequera cierra preventivamente sus parques y jardines públicos ante el aviso naranja por vientos - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El alcalde del municipio malagueño de Antequera, Manuel Barón, y el teniente de alcalde delegado de Seguridad, Antonio García Mendoza, han informado del cierre preventivo de los parques y jardines públicos ante el aviso naranja por fuertes vientos previsto para este miércoles y la posibilidad de precipitaciones.

Esta medida se enmarca en las actuaciones preventivas adoptadas tras la activación del Plan de Emergencia Municipal de Antequera a las 23,14 horas de este pasado martes, en fase de preemergencia, situación operativa 0, según han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

En concreto, dicha fase implica el seguimiento preventivo y la vigilancia de la evolución meteorológica, la coordinación de los servicios de emergencia y la preparación de recursos ante posibles incidencias, sin que exista por el momento una situación de emergencia generalizada.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento han recomendado a la ciudadanía extremar la precaución ante posibles caídas de ramas y objetos, evitar las zonas arboladas y asegurar aquellos elementos susceptibles de desprenderse por la acción del viento. Asimismo, se aconseja prestar atención a posibles acumulaciones de agua.

De igual modo, solicitan respetar el cierre preventivo de estos espacios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y la información difundida a través de los canales oficiales.