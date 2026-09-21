Antequera (Málaga) y Turismo Costa del Sol presenta dos planes para fomentar turismo sostenible, accesible y competitivo

Presentación de los planes de turismo sostenible, accesible y competitivo para Antequera. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Antequera (Málaga) y Turismo Costa del Sol, empresa de la Diputación, han presentado este lunes dos documentos donde se reflejan las líneas de actuación para avanzar hacia un modelo turístico en la localidad sostenible y accesible a la par que competitivo.

En concreto, se ha presentado el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 2026-2030 y el Plan de Accesibilidad Turística. Según han afirmado, ambos han sido elaborados conjuntamente tras varios meses de análisis, recopilación de información y participación, "parten de la evolución de Antequera como destino de interior y de la necesidad de acompañar su crecimiento turístico con una planificación orientada a preservar sus recursos y mejorar la experiencia de los visitantes", asegura.

Ambos planes, afirman desde la Diputación, toman como referencia los principales recursos turísticos de Antequera, entre ellos el Sitio de los Dólmenes, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, El Torcal y la Peña de los Enamorados, además de la gastronomía y otros elementos vinculados a su oferta turística y deportiva, en un avance que permita "compatibilizar el desarrollo de la actividad turística con la conservación del patrimonio cultural y natural y la mejora de la experiencia de los visitantes".

Durante la presentación de este lunes, la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González, ha señalado que "cuando un destino crece es cuando más importante resulta planificar" y ha defendido que el éxito turístico "no debe medirse únicamente por el número de visitantes, sino también por su capacidad para generar oportunidades económicas, mejorar la calidad de vida y conservar el patrimonio".

El primero de los documentos, el Plan de Desarrollo Turístico Sostenible 2026-2030 estructura sus actuaciones en cinco ejes: gobernanza e inteligencia turística, excelencia y capacitación, adecuación sostenible del espacio turístico, promoción y comercialización, y mejora de la oferta experiencial.

Pretende, apunta González, "orientar el crecimiento turístico para que continúe generando actividad económica y empleo de forma equilibrada y respetuosa con el entorno, siguiendo los principios de los Destinos Turísticos Inteligentes y los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Por su parte, el Plan de Accesibilidad Turística plantea actuaciones en ámbitos como las infraestructuras, la información turística, la señalización, la movilidad y los recursos culturales y naturales, además de medidas de sensibilización y formación dirigidas a los agentes implicados.

González ha defendido que la accesibilidad "debe permitir que cualquier persona pueda disfrutar del destino de forma autónoma y segura" y ha apuntado que estas medidas "no se dirigen únicamente a personas con discapacidad, sino también a mayores, familias con niños pequeños o personas con dificultades temporales de movilidad", ha concluido.