Antequera se suma al proyecto EnRuta para impulsar la inserción laboral de personas en desempleo

El alcalde Manuel Barón, la responsable de promoción de Empleo, Paqui Sánchez, y la diputada provincial, Maria del Carmen Márquez, han presentado en rueda de prensa esta nueva iniciativa centrada en la formación y en la promoción del empleo. - AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA

MÁLAGA, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ciudad malagueña de Antequera se ha sumado al proyecto Enruta, que tiene como objetivo impulsar la inserción laboral de personas que se encuentran en situación de desempleo.

El alcalde, Manuel Barón, la responsable de promoción de empleo, Paqui Sánchez, y la diputada provincial, Maria del Carmen Márquez, han presentado esta nueva iniciativa para la que el proceso de inscripción en dos acciones formativas ya está en marcha y estará disponible hasta el 28 de enero.

En concreto, las personas ya se pueden inscribir en los cursos para camarera de pisos y para recepcionsta de establecimientos turísticos.

Las otras cuatro propuestas que se pondrán en marcha próximamente son de auxiliar administrativo con contabilidad, cocina malagueña Sabor a Málaga, venta online, y aún por confirmar, uno de tareas auxiliares de albañilería

Esta apuesta formativa acoge hasta 15 alumnos por curso, siendo 90 las personas beneficiadas. "Sumamos en empleo a través de una importante iniciativa pensada para personas desempleadas" ha señalado el alcalde.

Todas las personas interesadas en esta iniciativa deben ser demandantes de empleo y tienen que formalizar la inscripción a través de la web de la Diputación de Málaga, www.malaga.es.

El proyecto de formación para el empleo EnRuta, promovido por la Diputación de Málaga, cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) a través del Programa de Empleo, Educación, Formación y Economía Social (EFESO), destinado a entidades locales para la inserción de las personas más alejadas del mercado laboral.