La antigua N-340 en Fuengirola (Málaga) permanece cerrada al tráfico este miércoles a la altura de Torreblanca

FUENGIROLA (MÁLAGA), 17 (EUROPA PRESS)

La avenida de Las Gaviotas (antigua N-340) en Fuengirola (Málaga) va a permanecer cortada al tráfico durante la jornada de este miércoles, 17 de septiembre, entre la rotonda del Torreblanca y la rotonda del Sol. El cierre a la circulación se debe a las obras de derribo y desmonte de la pasarela peatonal que hay en esta zona.

Así lo ha informado el Ayuntamiento, cuya Concejalía de Movilidad recomienda utilizar itinerarios alternativos como el paseo marítimo o la autovía durante el desarrollo de los trabajos, que están previsto entre las 7 de la mañana y las 16 horas.

La avenida de Las Gaviotas estará cortada al tráfico en ambos sentidos de la circulación, y las obras de derribo y desmonte de la pasarela se enmarcan en el proyecto municipal de mejora y modernización de esta vía.