Antonio Alcázar, cabeza de lista de Vox al Senado por Málaga

El portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar, en una imagen de archivo - VOX

MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha designado al actual portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga, Antonio Alcázar, como número uno en la lista de la formación al Senado por Málaga.

En concreto, el actual portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga fue el candidato del partido a la Alcaldía de la capital en 2023.

Alcázar es economista y ha cursado un Máster en Alta Dirección en Economía y Empresa, por el Instituto Internacional San Telmo Málaga y Sevilla. Además, es diplomado en Comercio Exterior y Negocio Internacional por Acocex Madrid y Master en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho, por la Universidad Francisco de Vitoria Madrid, Business School, han señalado desde Vox en un comunicado.

El segundo lugar de la lista lo ocupará Gemma Palomo Ferrer, actual responsable de Relaciones Institucionales de Vox Málaga. Palomo es economista y asesora financiera con una extensa experiencia directiva en el sector financiero y bancario.

El tercer candidato de Vox será Ricardo José García, actual asesor y responsable audiovisual del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Málaga.