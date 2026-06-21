Antonio Banderas felicita al Málaga CF por lograr su ascenso: "Somos de Primera"

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Antonio Banderas - EUROPA PRESS - Archivo
MÁLAGA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -
El actor malagueño Antonio Banderas ha dado la enhorabuena al Málaga Club de Fútbol por conseguir este pasado sábado su ascenso a Primera División 20 años después tras vencer por 2 a 1 a la Unión Deportiva Almería en el partido de vuelta de los playoff.
En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de Instagram, consultada por Europa Press, Banderas ha mostrado su satisfacción por el regreso del conjunto malaguista a Primera, ensalzando la entrega tanto de los jugadores como de la afición.
"Los jugadores han jugado y esta afición les ha acompañado cada segundo. Ambos han propiciado este triunfo. ¡Enhorabuena, somos de primera!", ha exclamado el actor.