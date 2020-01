Antonio Banderas, Goya al actor protagonista, emocionado por "este regalo": "No solo estoy vivo sino que me siento vivo"

Actualizado 26/01/2020 1:29:42 CET

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actor Antonio Banderas, ganador de Goya a Mejor actor protagonista por 'Dolor y Gloria', ha recordado este sábado que esta "muy contento", recordando que hace justo tres años que sufrió un ataque al corazón y le han dado "este regalo". "No solo estoy vivo sino que me siento vivo", ha dicho.

Banderas, que ha recogido su primer Goya en su Málaga natal, ha admitido que había preparado un discurso que no iba a leer. "Si mi cardiólogo está viendo esto tiene que estar flipando porque tengo el corazón en la boca", ha dicho.

Además, ha tenido especiales palabras para Pedro Almodóvar, asegurando que "nunca" ha tenido la oportunidad de conocer a un cineasta, en particular, y un artista, en general, "con la lealtad" que le tiene a au cine. "Nunca jamás te has traicionado por nada. He aprendido mucho de ti", le ha dicho.

Es más, ha añadido que "no podía pasar de otra manera". "Tenía que encontrarme contigo para llegar hasta aquí. Tú me has entendido mejor que nadie y espero que tengamos la oportunidad de seguir trabajando en el futuro", ha añadido.

De igual modo, ha tenido palabras para el resto de sus compañeros de la película y ha incidido en que "ha sido un viaje especial, distinto a lo que hecho", aludiendo, también a la información "emocional" que Pedro le daba. "¿Cuándo voy a tener la oportunidad otra vez de que el personaje que interpreto dirija la película?", se ha preguntado.