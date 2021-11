Antonio Banderas trae Broadway a Málaga con 'Company', "un musical curioso" que hará "reír y emocionarnos"

MÁLAGA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Protagonizado y dirigido por Antonio Banderas, 'Company' se estrenará el próximo 17 de noviembre en el Teatro Soho Caixabank de Málaga capital. Un musical "complejo" al no tener una narrativa tradicional, pero también "curioso" y con momentos que "va a permitir reírnos, emocionarnos y siempre nos va abrir a una reflexión".

"He hecho un esfuerzo en mi agenda, con todo este espacio, para volver a relanzar de nuevo después de lo que ha pasado --la pandemia-- el proyecto del Soho, que es ambicioso y no se queda en estas cuatro paredes", ha explicado Banderas, que ha detallado que la producción tiene previsto estar en Málaga cinco meses.

Al respecto, ha incidido en que es "el público el que nos tiene que respaldar", asegurando que "tenemos los datos que nos dieron 'A Chorus Line', que fue una sorpresa". "Llenamos el espectáculo durante casi tres meses, con datos curiosísimos", poniendo como ejemplo que "el 47 por ciento del público que visitó el teatro no era de Málaga, venía de Madrid, Sevilla, Barcelona y Bilbao", entre otros, "y también público extranjero" de Italia, Francia. "Eso nos da datos que ahora mismo nos puede confundir, porque fue precovid" y ahora "tras el COVID no sabes cómo será la respuesta".

"Confiamos en ello, tengo ese espíritu quijotesco, en algunos momentos se me ha respondido y tengo fe en el elenco, en el proyecto que tenemos", ha confesado el actor, que ha defendido, además que 'Company' tiene "muchos colores, muchos matices, que puede contentar a muchos públicos", además de contar con "un elenco de calidad, una orquesta, el trabajo que se ha hecho, no solo aspectos artísticos, también todos los técnicos". A su juicio, cuentan "con los mejores iluminadores, sonidistas, vestuario, maquillaje... no hemos escatimado en traer a lo mejor".

"Queremos convertirnos en un centro de producción que se iguale a Madrid o a Barcelona y no estoy muy equivocado cuando, de repente, 'A Chorus Line' se ha ido a Madrid" y está "teniendo un éxito extraordinario". "Hemos plantado una bandera en Madrid de lo que podemos hacer", ha sostenido.

'COMPANY'

El Teatro del Soho CaixaBank ha acogido este jueves un adelanto del musical 'Company', protagonizado por Antonio Banderas junto con los actores de la compañía María Adamuz, Roger Berruezo, Albert Bolea, Lorena Calero, Lydia Fairén, Nando González, Dulcinea Juárez, Silvia Luchetti, Pepa Lucas, Anna Moliner, Julia Möller, Paco Morales, Beatriz Mur, Mariola Peña, Marta Ribera, Ángel Saavedra, Carlos Seguín y Rubén Yuste.

"Finalmente, después de muchos meses, demasiados, volvemos al ritual del teatro; aunque es cierto que durante todo este tiempo no lo abandonamos", ha dicho, asegurando que la luz "esa que siempre se queda encendida en el teatro siempre lo ha estado aquí".

Así, ha recordado que esta pandemia el espacio "ha permanecido vivo, se generó también la división de TV... la actividad ha sido enorme"; además de que se creó una orquesta sinfónica. En suma, ha señalado Banderas, "no hemos parado, pero realmente esta es la primera producción fuerte con la que nos arriesgamos a salir, directamente, a seguir nuestro camino y que iniciamos el 15 de noviembre de 2019".

Sobre la elección de 'Company', ha explicado que quería el mundo de los musicales como "referencias" pero "que no son musicales que, en un momento determinado, se planteen las grandes compañías multinacionales en montar en Europa", aludiendo al caso de 'A Chorus line' y a 'Company', un musical "culto" de Stephen Sondheim.

"Es un musical 'Company' complejo, no tiene una narrativa tradicional, se mueve con 'sketches' y con un personaje central que deambula, que tiene reflexiones sobre su vida y el compromiso que adquiere tanto con la amistad como el mundo de la pareja", ha detallado, asegurando que "es interesante hacerlo de la manera que lo hemos hecho, nos ha dado permiso para poder hacer una revisión del texto".

"Hay cierto humor que en los años 70 tenía un efecto inmediato, que nadie se planteaba nada alrededor de eso, y que hoy en día se ve de una manera completamente distinta", ha incidido, afirmando que es un espectáculo "curioso, original y enigmático". "Hay momentos que va a permitir reírnos, emocionarnos y siempre nos va abrir a una reflexión".

"CUENTO CON LA MEJOR COMPAÑÍA"

Por otro lado, Banderas ha tenido palabras de elogio para el elenco de la compañía, pero también a cada uno de los que trabajan para que puedan llevarse a escena. Es más, ha dicho que "cuento con la mejor compañía que podía contar. Un elenco como este, probablemente, no unido nunca y probablemente no vuelva a unir jamás; es un momento histórico para el Teatro del Soho".

También ha aludido a los aspectos técnicos y se ha detenido, entre otros, en el escenario, que es "distinto, hemos tratado de hacer una cosa sofisticada, pero, al mismo tiempo no abandonar la idea de hacer un teatro puro y muy simple".

En cuanto al escenario ha dicho que "cumple una función al servicio del espectáculo", ha dicho y sobre la orquesta a dicho que, en esta ocasión, no está en el foso --como sí lo estaba en 'A Chorus line' por una razón artística y de espacio".

Se trata de más de 25 músicos y "me apetecía que la orquesta formara parte del espectáculo, hay momentos, incluso, que saco a la orquesta fuera, no todos, porque es imposible, pero los metales salen en dos temas y forman parte del espectáculo".

Por otro lado, Banderas ha asegurado que "queremos darle mucho espacio a la gente de la tierra", además de que se vea, por otro lado, "la cantidad de personas involucradas en un musical, casi llegamos al centenar...". "Eso no se debe de olvidar, desde el punto laboral lo que el teatro ofrece, no solo artístico, también, técnicos y de otra índole", destacando, "todo lo que estamos creando alrededor del teatro, lo que rodea, arrastra mucho y eso es importante que se sepa", ha dicho

"AL ESTRENO LLEGAMOS BIEN, PREPARADOS, NECESITAMOS YA AL PÚBLICO"

Ha recordado, por otro lado, en cuanto al estreno, que llegan "bien" si se compara con 'A Chorus line', que "el público estaba entrando y había gente barriendo escombros". Ahora, en este caso, "la culpa la tiene 'Indiana Jones'" ya que "todo estaba previsto para que terminara la película, creo el día 12 de septiembre, para iniciar los ensayos --del musical-- libre de la película el 15, pero Harrison Ford se hirió, fue un retraso y durante casi diez días me tuve que marchar a Sicilia y provocó un corrimiento de tierra que nos fue llevando a una fecha un poco más lejana".

No obstante, ha dicho, "llegamos bien, llegamos preparados, necesitamos ya público, refrendar, buscar ese espejo para poder sentir qué es lo que está pasando en el escenario". Es más, ha afirmado que, además, es una obra que necesita "de ese último toque de dirección que lo da el público".

En la misma línea se han pronunciado algunos de los protagonistas de 'Company', que junto con Banderas han coincidido en admitir que estaban "nerviosos" antes de salir este jueves, al tiempo que estaban emocionados: "Tenemos muchas ganas de que la gente lo vea". Por último, han valorado el equipo tanto a nivel profesional como personal, "gente de la que aprender todos los días".