El escritor Antonio Soler - DIPUTACIÓN/JULIÁN ROJAS

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centro cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga presenta una nueva semana de programación que reunirá literatura, pensamiento y actualidad a través de diferentes encuentros con destacados escritores, periodistas y especialistas.

Del 24 al 28 de noviembre, la agenda tendrá como protagonistas al escritor Antonio Soler, que presentará su último libro, 'Ocho del 50', y al periodista económico Domingo Soriano, que participará en una conversación sobre los grandes debates económicos actuales.

Además, el programa Filosofía Ambulante continuará extendiendo a distintos municipios de la provincia el espíritu del IX Festival de Filosofía, celebrado del 12 al 14 de noviembre, según han indicado desde la Diputación en un comunicado.

La programación comenzará el martes 24 de noviembre, a las 19,00 horas, con la presentación de 'Ocho del 50', el nuevo libro del escritor malagueño Antonio Soler.

En conversación con el filólogo, escritor y gestor cultural Javier La Beira, el autor propondrá un recorrido por las vidas y las obras de ocho novelistas fundamentales de la literatura española: Antonio Rabinad, Juan Marsé, Concha Alós, Carmen Martín Gaite, Alfonso Grosso, José Manuel Caballero Bonald, Ángel Vázquez y Jesús Pardo.

Organizados en cuatro parejas a modo de vidas paralelas, los ocho escritores comparten una obra especialmente marcada por la memoria personal y por episodios decisivos de sus trayectorias, como la infancia, la Guerra Civil, la posguerra, la orfandad, el exilio, la represión o el descubrimiento de la vocación literaria.

Soler reconstruye estas vidas a través de la relación entre experiencia y ficción, y reflexiona sobre la memoria como una forma de invención y sobre la capacidad de la novela para acercarse a la verdad humana.

Por otro lado, el jueves 26 de noviembre, a las 19,00 horas, el ciclo 'Demasiado Humanos', coordinado por José Antonio Trujillo, recibirá al periodista económico Domingo Soriano con el encuentro 'Economía sin cuentos'. La conversación abordará algunos de los principales debates económicos contemporáneos, como los impuestos, el gasto público, el mercado laboral, la inflación, la empresa y la libertad económica.

La propuesta invita a analizar la economía desde una perspectiva crítica, atendiendo a los datos, los incentivos y las consecuencias reales de las decisiones públicas y privadas, más allá de los tópicos y las simplificaciones.

FILOSOFÍA AMBULANTE

Asimismo, la programación de La Malagueta tendrá también una importante dimensión provincial con nuevas sesiones de Filosofía Ambulante, el programa de pensamiento de proximidad coordinado por Cristina Consuegra. Esta iniciativa constituye la extensión territorial del IX Festival de Filosofía, celebrado en La Térmica del 12 al 14 de noviembre bajo el título 'Fracasos' y con el comisariado de Valerio Rocco Lozano.

A través de este programa, el centro cultural traslada las reflexiones del festival a diferentes localidades de la provincia, acercando el pensamiento contemporáneo a nuevos públicos y generando espacios de conversación en los que las experiencias y las voces de los vecinos y vecinas forman parte del debate. Las sesiones de esta semana abordarán el fracaso desde perspectivas relacionadas con el paso del tiempo, el desencanto democrático, la infancia y la imaginación.

La primera cita tendrá lugar el miércoles 25 de noviembre, a las 18,30 horas, en Coín, con la periodista especializada en belleza, salud y bienestar Carmen Lanchares. Bajo el título 'El paso del tiempo ante su espejo: el mito de la longevidad', el encuentro reflexionará sobre los desafíos de una sociedad cada vez más longeva, las transformaciones que implica el envejecimiento y las nuevas formas de relacionarnos con nuestro cuerpo y con el paso del tiempo.

Por otro lado, el jueves 26 de noviembre, a las 12,30 horas, Archidona acogerá una conversación con la politóloga y socióloga Cristina Monge titulada 'El descontento como fracaso'. La sesión abordará el desencanto en las sociedades contemporáneas y su relación con la democracia, la participación ciudadana y la confianza en las instituciones.

La programación continuará el viernes 27 de noviembre, a las 18,30 horas, en Vélez-Málaga, con el filósofo y ensayista Santiago Gerchunoff. Bajo el título 'La infancia en los márgenes: el fracaso de la sociedad', el encuentro analizará los procesos sociales y culturales que han ido desplazando a la infancia de los espacios cotidianos y las dificultades de una sociedad que no siempre facilita el cuidado y la convivencia entre generaciones.

El ciclo se cerrará el sábado 28 de noviembre, a las 12,30 horas, en Genalguacil, con el escritor Andrés Neuman y el encuentro 'Renunciar a la imaginación, el fracaso de lo que somos'. La conversación explorará el papel de la imaginación en la construcción de nuestra identidad y nuestra relación con el mundo, así como los límites que imponen los relatos heredados y las expectativas sociales.

Por último, han valorado que, con esta programación, el centro cultural La Malagueta "continúa desarrollando una oferta que combina el encuentro con figuras destacadas de la cultura y el pensamiento con su compromiso de extender la actividad cultural más allá de la capital". La continuidad de Filosofía Ambulante permite así prolongar el diálogo abierto por el Festival de Filosofía y acercar sus preguntas a distintos territorios de la provincia.

La presentación de 'Ocho del 50' y el encuentro 'Economía sin cuentos' tendrán lugar en la Sala 001 del centro cultural La Malagueta, con acceso libre y gratuito hasta completar aforo. Las actividades de Filosofía Ambulante también serán de acceso libre y sin reserva previa hasta completar aforo.