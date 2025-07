Antoñito Molina hace vibrar Marenostrum Fuengirola

FUENGIROLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

Marenostrum Fuengirola (Málaga) ha vivido una de sus veladas más especiales con el esperado concierto de Antoñito Molina, cantautor gaditano, que hizo vibrar a las más de 12.000 personas con su carisma característico, sus letras cargadas de emoción y una energía contagiosa que convirtió la noche en una experiencia única.

La jornada estuvo marcada por un hito histórico: Marenostrum Fuengirola recibió a su asistente número un millón. La afortunada fue María, sorprendida a su llegada con una calurosa bienvenida retransmitida por todo el recinto.

Además, recibió varias sorpresas para el ciclo de conciertos de 2026 y la oportunidad de conocer en persona a Antoñito Molina antes de su espectáculo, la cual recibió con mayor ilusión porque era el primer concierto al que asistía la premiada.

Para este espectáculo, Antoñito Molina, Marenostrum Fuengirola y los organizadores del evento se unieron con la Fundación Music For All por la inclusividad de la música, ofreciendo una intérprete de lengua de signos y que un grupo de personas con capacidades diferentes pudieran sentir la música en igualdad de condiciones.

El concierto comenzó cuando el artista apareció en escena entre vítores y aplausos. Acompañado de su banda, cantó canciones como "Y te voy a querer", uno de sus temas más coreados, y fue enlazando éxitos como "La ley de mi suerte", "El club de los soñadores" y "Ahora que te vas". La conexión con el público fue total, con momentos emotivos en los que el artista se dirigió directamente a sus fans agradeciendo el cariño recibido desde sus inicios.

"Buenas noches Fuengirola. Me da a mí la impresión que viene otra noche de las que no se olvidan. Tengo esa sensación desde que me he levantado. Vengo a saldar mi deuda con Málaga, que siempre me ha acompañado" dijo Antoñito con una energía compartida entre artista y público que convirtió la velada en una fusión de ritmos flamencos con pop junto a un público entregado que no dejó de aplaudir incluso después de que las luces se apagaran.

Durante más de una hora y media de actuación, Antoñito no paró en ningún momento de interactuar en todo momento con su público. Quiso tener un emotivo encuentro en el escenario con una persona del público que estaba pasando por un mal momento, haciéndola subir para cantarle en persona una de sus canciones. Además, quiso cantar en primicia una canción compuesta en los días previos.

Marenostrum Fuengirola celebra su asistente un millón y sigue consolidándose como uno de los grandes referentes ciclos de conciertos en España, combinando la mejor música en directo con experiencias únicas en un enclave espectacular.