Aparecen pintadas con insultos a la alcaldesa de Benaoján, que asegura que "no le dan miedo"

Publicado 07/02/2019 16:21:36 CET

BENAOJÁN (MÁLAGA), 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa del municipio malagueño de Benaoján, la socialista Soraya García Mesa, ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil las pintadas aparecidas en el municipio y que desean su muerte o que sufra cáncer, una enfermedad que precisamente superó hace un tiempo.

Ante estas pintadas, la regidora ha escrito en su Facebook, recogido por Europa Press, que sabe quienes han sido los responsables de las mismas y ha asegurado que "ni sus insultos, ni sus deseos para que enferme" le molestan o afectan; sin embargo, ha indicado que escribe en esta red social "sobre todo para dejarles muy clarito que sus amenazas" no le dan miedo: "No van a amedrentarme con ellas".

"Mientras esté al frente de Benaoján, voy a seguir haciendo mi trabajo para garantizar que quienes quieran vivir en él, aprendan a integrarse y a aceptar las normas de seguridad y convivencia básicas, les guste o no. Y quien no cumpla con ellas debe tener claro que seguiré poniéndolo en conocimiento de las autoridades pertinentes como he hecho hasta ahora", ha sostenido.

Además, ha añadido que la Guardia Civil ya tiene conocimiento de dichas pintadas y que no cesará "hasta que les caiga todo el peso de la ley". García Mesa ha indicado que ser alcalde "es complicado porque se tienen que soportar situaciones complicadas, y cuando se es alcaldesa, aún es más complicado por el hecho de ser mujer".