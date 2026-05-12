Aprobada bases generales de la Oferta de Empleo Público 2025 del Ayuntamiento de Málaga, que está dotada con 266 plazas

Archivo - Vista lateral del edificio principal de la Casa Consistorial de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado esta este martes las bases generales de la Oferta de Empleo Público 2025 del Ayuntamiento de Málaga, que está dotada con 266 plazas --150 de nuevo ingreso y 116 en turno de promoción interna-- y para cuya composición se ha tenido en cuenta el límite de reposición de efectivos. Entre ellas, hay 31 plazas de Bombero y 16 de Policía.

Por otro lado, también ha aprobado el anexo de bases relativo a las convocatorias efectuadas por el Ayuntamiento para cubrir 14 plazas de Administrativo de Administración General (correspondientes a las OEP 2024 y 2025) por turno libre.

El plazo de solicitudes comenzará una vez publicado extracto en el BOE, de lo que se dará publicidad en la página web del Ayuntamiento de Málaga, en el apartado Ofertas de Empleo Público y en el tablón de edictos electrónico.

REMODELACIÓN DEL ÁMBITO DE LAS DELICIAS

Por otro lado, en lo que respecta a Urbanismo, se ha admitido a trámite la iniciativa privada propuesta por Yurbban Málaga S.L relativa a la elaboración de un plan especial de protección y para la remodelación urbana del sector UE-C 'Las Delicias' del PAM- PEPRI (83) del Plan General de Málaga.

En concreto, a través de la elaboración de este plan se prevé la remodelación del entorno del Garaje de las Delicias, cuyo ámbito lo conforman las parcelas situadas en el ámbito del Pepri Centro en las calles Marqués de Valdecañas, 4 y Don Rodrigo, 1 y 3, que suman una superficie de 4.095,96 metros cuadrados (m2).

PATROCINIO Y DISPENSA DE LA NOCHE EN BLANCO

También se han aprobado uno de los patrocinios con los que va a contar la XVII edición de la Noche en Blanco, que se celebra el sábado 16 de mayo, así como su correspondiente convenio. Para esta edición, Cervezas Victoria participa en los patrocinios con un importe de 6.000 euros. También, y en el marco de la celebración de este evento cultural, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al expediente para dispensar de los objetivos de calidad acústica, con carácter excepcional, la celebración de La Noche en Blanco.

Asimismo, se ha aprobado la convocatoria para la concesión de la tercera edición de la beca artística malagueña en la 'Casa de Velázquez' 2026-2027.

El plazo de presentación de la solicitud y el resto de documentación, incluyendo el proyecto de investigación, es de 15 días hábiles a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

Un jurado determinará en función de las solicitudes remitidas y de la idoneidad de los proyectos presentados la persona beneficiaria de la beca. El jurado estará integrado por representantes del Ayuntamiento de Málaga, personal de la 'Casa de Velázquez' y profesionales del ámbito artístico en distintas disciplinas, especialmente de las artes plásticas y visuales.

PREMIOS FP CIUDAD DE MÁLAGA

Por otro lado, también han aprobado la firma de dos convenios de patrocinio con las entidades Ubago Group Mare S.L. y Wolters Kluwer Tax and Accounting España S.L., respectivamente, por los que cada empresa realizará sendas aportaciones de 8.000 euros para la celebración de la entrega de galardones a la Formación Profesional 2026.

Se trata de la cuarta edición de estos reconocimientos dirigidos tanto a centros de FP y FP Dual y su alumnado como a empresas que muestran un mayor compromiso e implicación en la empleabilidad de personal formado en FP y FP Dual. La entrega de estos galardones se realizará el próximo 14 de mayo.

PLAN DE ACTUACIONES ANTE EL DEBILITAMIENTO PROGRESIVO DEL PINAR

En materia de Sostenibilidad Medioambiental, se ha aprobado una adenda para ampliar la vigencia del convenio de colaboración formalizado el 4 de junio de 2025 por el Ayuntamiento y la Diputación para la ejecución de un plan de actuaciones ante el debilitamiento progresivo del pinar que se está produciendo de forma generalizada a raíz de la última sequía en distintas ubicaciones del país y de la provincia, y que también afecta a los parques forestales de la ciudad.

Aunque la vigencia inicial era de un año, la comisión de seguimiento del convenio, integrado por ambas entidades, ha considerado la necesidad de ampliar su duración hasta el 30 de noviembre de este año al objeto de garantizar la adecuada realización de los trabajos pendientes, que se han visto retrasados por los numerosos episodios de lluvia registrados en los últimos meses, así como por las limitaciones temporales establecida por la normativa autonómica en materia de prevención de incendios forestales durante el periodo estival.

A través de esta acción conjunta para reducir el riesgo de propagación y ofrecer una respuesta coordinada a nivel provincial, el Ayuntamiento financia y ejerce la dirección de la primera fase de los trabajos que se vienen desarrollando desde entonces y que están valorados en 1.271.416,05 euros, mientras la Diputación se encarga de su ejecución.

De esta forma, por parte del Área de Sostenibilidad Medioambiental se ha adoptado una gestión forestal urbana adaptativa al cambio climático que permita eliminar los árboles que por su estado sanitario (pudrición, seca y afectación de los insectos perforadores de la madera) puedan suponer un riesgo a la ciudadanía (caída) o al resto de la vegetación (propagación).

En paralelo, se promoverán prácticas forestales resilientes para mejorar el ecosistema y favorecer el aumento de la heterogeneidad de las zonas afectadas y, por tanto, la biodiversidad de los espacios forestales.

Para ello, en base al estudio técnico encargado por el Ayuntamiento al Departamento de Ingeniería Forestal de la Escuela Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba, se está procediendo en los últimos meses al apeo de los árboles muertos, así como a su eliminación, con objeto de controlar la presencia de insectos y evitar su expansión. Posteriormente, se procederá a la plantación de especies arbóreas más adaptadas al clima mediterráneo.

Este estudio, realizado sobre cinco parcelas de muestreo de los parques Gibralfaro, Monte Victoria, El Morlaco y Monte San Antón, concluyó que los agentes desencadenantes del decaimiento de los pinares son principalmente de carácter abiótico y de competencia ecológica incrementada por la escasez de recursos hídricos. No obstante, agentes perforadores de la madera aprovechan la disminución de las defensas de los pinos afectados para desarrollarse en su interior, acelerando su muerte.

Por último, se ha dado cuenta de la participación del Ayuntamiento de Málaga en el proyecto 'Lucent' en el marco del programa Horizonte Europeo en el ámbito del análisis económico del cambio climático y evaluación del coste de la inacción, que combina la modelización climática y macroeconómica, análisis de externalidades y uso de datos de alta resolución para el desarrollo de la plataforma digital 'European Climate Risk Observatory' (ECRO).