Aprobada la concesión de la parcela a Fundación "la Caixa" para la construcción del centro CaixaForum

Archivo - El alcalde, Francisco de la Torre (d) y el presidente de la Fundación 'la Caixa', Isidro Fainé (i) presentan el proyecto el proyecto arquitectónico del futuro CaixaForum Málaga - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local ha aprobado este martes la concesión demanial a favor de Fundación "la Caixa" para la construcción del centro CaixaForum en Málaga. Se trata de una parcela ubicada en el distrito Cruz del Humilladero en la que se instalará este nuevo centro cultural.

Han recordado que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de la Fundación "la Caixa", Isidro Fainé, firmaron el 30 de marzo de 2023 un acuerdo por el cual ambas partes se comprometían a establecer nuevo centro cultural CaixaForum en la ciudad de Málaga. Fruto del acuerdo, el Consistorio se comprometía a ceder a la Fundación el suelo, de forma gratuita al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, sobre el que se construirá el equipamiento.

Así, la parcela objeto de concesión tiene 5.564 metros cuadrados (m2) de superficie y un techo máximo edificable de 12.240 m2. El plazo por el cual se concesiona el suelo es de 55 años, prorrogable hasta el máximo legal permitido (75 años).

Entre las obligaciones del concesionario se encuentran la urbanización y la adecuación del suelo, así como el mantenimiento de las dos parcelas colindantes con la que es objeto de concesión.

El proyecto constructivo, diseñado por los arquitectos Felipe Pich-Aguilera y Teresa Batlle, se caracteriza por su integración en el paisaje y su cubierta, que emula la forma orgánica de una gota de agua, se convertirá en el emblema del nuevo CaixaForum, además de actuar como protector climático del espacio.

El equipamiento, que contará con 9.417 m2 de superficie construida, dispondrá de dos grandes salas de exposiciones, un auditorio y salas polivalentes en la primera planta. También dispondrá de un espacio educativo, una cafetería restaurante y una librería tienda en la planta baja. El gran espacio verde exterior acogerá un jardín abierto al público para actividades al aire libre.

La inversión prevista para el impulso de este proyecto se estima en 30 millones de euros, han recordado la portavoz del equipo de gobierno de Málaga, Elisa Pérez de Siles, y la concejala delegada de Urbanismo, Carmen Casero.

En materia de Urbanismo también se ha aprobado la modificación de elementos del PGOU relativo al artículo 6.7.4 que regula las plazas de aparcamiento en las parcelas de equipamientos y, de manera excepcional, en aquellas parcelas en las que se desarrollen eventos culturales, deportivos, ferias y congresos y en general cualquier evento que genere más de 5.000 viajes diarios.

Así, la modificación aprobada tiene como objeto establecer una serie de criterios relacionados con la movilidad sostenible y medios de transporte, más allá de atender únicamente a la dotación mínima de aparcamientos como recoge actualmente el PGOU.

De este modo, para el desarrollo de estas parcelas se requerirá un estudio de movilidad más completo en el que se analice la accesibilidad real y efectiva a la parcela y que incluya el análisis de los itinerarios peatonales accesibles del entorno, la disponibilidad actual de plazas de aparcamientos, así como la disponibilidad de accesos al transporte público colectivo, y al no motorizados, en la línea de la apuesta del Consistorio por el fomento de la movilidad sostenible.

De igual modo, han aprobado la tercera prórroga anual de la concesión demanial para la explotación del uso de los terrenos de los parques de atracciones del Real de la Feria y del Puerto de la Torre, cuya concesión se formalizó en el año 2023 a favor de la Asociación de Feriantes de Málaga y Provincia por un canon anual de 1.094.300,94 euros y un plazo de concesión de un año, prorrogable hasta un máximo de 10 periodos feriales.

También se ha aprobado la segunda prórroga anual de la concesión demanial sobre el espacio público destinado a kiosco-bar en el interior de la Alcazaba. Cabe recordar que en 2023 resultó adjudicataria de la concesión de este establecimiento es por un plazo de cuatro años y por un canon anual de 117.077,77 euros la entidad Castilfaro, S.L.