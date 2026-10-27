Aprobado el proyecto del tercer expediente de modificación presupuestaria de Málaga, que asciende a 95,7 millones

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, en rueda de prensa junto con los concejales Carlos Conde y Carmen Casero - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local ha dado aprobación este martes al proyecto del tercer expediente de modificación presupuestaria que asciende a un total de 95,7 millones de euros, de los que un total de 42.866.430,24 euros son Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) y 52,878.741,56 euros corresponden a las modificaciones de créditos.

Una vez que se ha acordado en junta de gobierno local, se llevará a aprobación inicial en el pleno de este mes de octubre, que tendrá lugar el próximo jueves 29 de octubre.

El importe de la modificación presupuestaria se financia fundamentalmente con remanente de tesorería, que puede ser aplicado para inversiones financieramente sostenibles al cumplir el Ayuntamiento de Málaga los criterios recogidos en la ley de estabilidad presupuestaria, según han informado en rueda de prensa el alcalde, Francisco de la Torre, junto con la portavoz del equipo de gobierno municipal, Carmen Casero, y el concejal delegado del Área de Economía, Hacienda, Gestión de Fondos de la Unión Europea y Coordinación de Distritos, Carlos Conde.

De la Torre ha valorado "el trabajo que ha supuesto este expediente de modificación de créditos" y "la importancia" de contar con una inversión financieramente sostenible, que viene bien para atender las demandas vecinales y para que sea canalizada en los distritos a través de las áreas correspondientes.

El tercer expediente se distribuye en inversiones financieramente sostenibles, con un total de 42.866.430,24 euros. Del total, a los once distritos se destina 1.690.001,88 euros para diversos proyectos. También para coordinación de Distritos son 2.000.000 euros, que se asigna al suministro e instalación de ventanas de alta eficiencia energética en edificios municipales.

De esta forma se sustituirán las ventanas y acristalamientos que no se adecúen a sistemas que garanticen el aislamiento térmico, confort higrotérmico y la sostenibilidad y disminución de la huella de carbono. Estos trabajos se llevarán a cabo principalmente en centros educativos de la ciudad.

Por otro lado, hay una partida de movilidad con 15.421.109,57 euros que se destinan para la construcción de dos itinerarios ciclistas (701.109,57 euros) y para la adquisición de 32 autobuses híbridos-eléctricos de 12 metros para la EMT (14.720.000 euros).

Asimismo, en urbanismo son 7.000.000 euros para diversos contratos en materia de obras de asfaltado; para vivienda se destinan 1.760.700,07 euros a la adquisición de un inmueble en la calle Juan Chamizo Lucas para destinarlo a alojamiento transitorio de familias con hijos menores de edad, que carezcan de una solución habitacional; mientas que para Limasam son 1.945.440 euros para la adquisición de tres vehículos recolectores compactadores de carga lateral y tres vehículos maxivan y para la adquisición de un sistema de recuperación de bolsas de plástico en la planta de tratamiento de residuos para su reciclaje.

Otras partidas son para Servicios Operativos con un total de 4.214.681,01 euros; Sostenibilidad Medioambiental, 2.260.120,63 euros. seguridad, 473.600 euros; Cultura y Patrimonio Histórico, 1.408.175,03 euros; Deporte, 1.385.083,87 euros; Málaga Deporte y Eventos, 653.400 euros; Innovación, 1.740.000 euros; y Promálaga (Fycma), 667.000 euros.

MODIFICACIONES DE CRÉDITOS

Por otro lado, hay otras actuaciones incluidas en la modificación presupuestaria por 52.878.741,56 euros. De este montante, para Movilidad se destinan 6.000.000 euros a la EMT, de los que 5.600.000 euros se corresponden con la compensación municipal destinada a atender la aportación del Ayuntamiento (un 20%) en las bonificaciones de los abonos y títulos multiviajes de transporte durante el año 2026, de acuerdo al Real Decreto-Ley 17/2025, de 23 de diciembre; y 400.000 euros que se asignan para sufragar las obras de preinstalación eléctrica necesaria para la implantación de las estaciones del sistema de préstamo público de bicicletas eléctricas.

De igual modo, para IMV son 2.318.594,72 euros. Se destinan 618.625,81 euros a la adquisición de los locales y aparcamientos de la promoción de VPO de la Sociedad Municipal de la Vivienda en Maqueda; y se realiza un ajuste contable para adaptar el presupuesto y permitir que el IMV pueda continuar con la construcción de los 16 alojamientos para personas mayores previstos en la calle Gómez Ocaña, de modo que se pueda seguir adelante sin esperar a la finalización de la cesión de la parcela al IMV y sin incrementar el presupuesto previsto en 2026, 1.699.968,91 euros, para este proyecto.

Para Promálaga hay otro ajuste contable, por el que se consignan 15.000.000 euros en el presupuesto de Promálaga, procedentes del presupuesto en vigor de la Gerencia de Urbanismo, para el contrato de la obra del auditorio. Igualmente, se asigna un importe de 849.865,61 euros para completar el patrocinio principal del Málaga CF para la temporada 2026/27 que asciende a 1,6 millones de euros, entre otros.

Para Limasam se consignan 15.020.493,50 euros; para Servicios Operativos y Playas se incrementa en 50.000 euros la partida para el mantenimiento de equipamientos de playas por los costes derivados de actos vandálicos y temporales; y para seguridad son 600.000 euros.

Por otro lado, para Derechos Sociales se destinan 65.000 euros; para Comercio, 5.960,50 euros, que se incluye una partida presupuestaria por esta cantidad para la adquisición de una compactadora de poliestireno expandido en un mercado municipal.

De igual modo, para Cultura y Patrimonio Histórico son 480.797 euros; para deporte, 6.000 euros; y para Málaga Deporte y Eventos, 450.276,09 euros.

Por último, se prevé para el Distrito Centro, 24.000 euros; para el Distrito Este, se consignan 47.000; al Distrito Palma-Palmilla se destinan 10.000 euros; al Distrito Churriana, 18.150 euros y a coordinación de Distritos la cantidad de 9.508,45 euros que se destinan a la asistencia técnica a diversos proyectos y contratos de área.