Ara Malikian ofrece dos conciertos el 21 de diciembre dentro de la programación navideña del Teatro Cervantes de Málaga

El violinista Ara Malikian. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Cervantes de Málaga ha ampliado su programación navideña con la incorporación de Ara Malikian, que ofrecerá dos conciertos el próximo lunes, 21 de diciembre, a las 18,00 y a las 21,00 horas. El músico de origen libanés y ascendencia armenia presentará 'Intruso', un espectáculo en el que explora su identidad multicultural y su relación con las diferentes tradiciones musicales que han marcado su trayectoria artística. Las entradas para ambas funciones saldrán a la venta este martes a las 18,00 horas.

'Intruso' parte de las experiencias personales del artista, nacido en Beirut en el seno de una familia armenia y formado musicalmente en Europa. A través de este espectáculo, Malikian aborda las dificultades que ha encontrado para sentirse parte de una cultura o un país, según ha concretado el Consistorio malacitano a través de una nota.

"Me costó años estar en paz conmigo por lo que soy, aceptar ser el eterno intruso y abrazar la riqueza de mi identidad multicultural", ha explicado el violinista sobre el origen de este proyecto. Esta experiencia se refleja en su acercamiento a géneros tan diversos como la música clásica, el jazz, el flamenco o el tango.

Desde las composiciones de Bach y Mozart hasta la improvisación en diferentes estilos, Malikian ha construido un lenguaje propio a partir de su formación clásica y del contacto con otras culturas. En 'Intruso', el músico reivindica esa diversidad como parte de su identidad y defiende la música "como un lenguaje universal, más allá de las fronteras y los lugares de origen".

El artista estará acompañado al piano por Iván 'Melón' Lewis, ganador de un Latin Grammy en 2021; Iván Ruiz Machado, al bajo; Georvis Pico Milán, a la batería, y a la guitarra Dayan Abad, que participó en la banda sonora de 'Habana Blues', premiada con el Premio Goya a la mejor música original en 2006.

De este modo, las entradas para las dos funciones de 'Intruso' salen a la venta este martes, 10 de noviembre, a las 18,00 horas, en las taquillas de los teatros municipales y a través de 'www.teatrocervantes.com'. Las localidades tendrán precios de entre 24 y 90 euros.