Las Arboladas de Diputación de Málaga serán en antiguo vertedero, parque natural y para embellecer un área de turismo

Cartel de las arboladas de otoño de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Se van a desarrollar este otoño en los municipios de Villanueva de Tapia, Alcaucín y Comares

MÁLAGA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Arboladas participativas de la Diputación de Málaga visitarán este otoño las comarcas de la Axarquía y la Sierra Norte. Concretamente, los municipios serán Comares, el 26 de octubre, y Alcaucín y Villanueva de Tapia, el 23 y 30 de noviembre, respectivamente.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha explicado que "con las arboladas buscamos un doble propósito: la concienciación de la población y recuperar o realzar espacios. Con este doble motivo realizamos estas plantaciones participativas utilizando especies autóctonas acostumbradas a pervivir en nuestra provincia".

De este modo, contando con estas tres, son desde 2016, un total de 67 arboladas las que ha organizado la Diputación, plantándose más de 40.000 árboles y arbustos.

La arbolada de Comares se celebrará en la zona del Puente Tibetano, en la Puerta de Málaga. En esta superficie escarpada se plantarán ejemplares de algarrobo, acebuche, almendro, lentisco, romero y tomillo, además de adelfas. Quienes quieran inscribirse pueden solicitarlo del 14 al 23 de octubre en malagaviva.org.

En Alcaucín, la arbolada tendrá lugar en el Área Recreativa El Río, dentro del Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. En esta zona se plantará algarrobo, alcornoque, encina, lentisco y, para la zona próxima al cauce, chopo, álamo y sauce.

Además, esta arbolada ha supuesto la colaboración entre tres administraciones, ya que el terreno es municipal, la competencia en parque naturales es de la Junta de Andalucía y se trata de una iniciativa de la Diputación de Málaga. Las personas que deseen participar en esta arbolada pueden solicitarlo del 11 al 20 de noviembre.

Por su parte, la arbolada de Villanueva de Tapia tratará de restaurar el antiguo vertedero. Aquí se utilizará algarrobo, encina, lentisco, lavanda, romero y tomillo. Quienes quieran participar en esta actividad deben tener en cuenta que para acceder al punto de llegada deberán subir caminando desde el punto de llegada del autobús, además del camino de vuelta. Aquellos que quieran solicitar una plaza para esta arbolada podrán hacerlo del 18 al 27 de noviembre.

La Diputación facilitará para cada una de las actividades un autobús con 50 plazas que saldrá desde Málaga para encontrarse con otros 50 vecinos del municipio anfitrión. Esta actividad es de carácter gratuito.

Estas arboladas se incluyen en el programa Málaga Viva del Servicio de Cambio Climático de la Diputación de Málaga, que trata de luchar contra la alta erosión del terreno, el cambio climático y por la concienciación ciudadana.