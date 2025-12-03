El Área de Fiestas de Málaga programa música en vivo, espectáculos audiovisuales y fiestas infantiles en Navidad

La concejala delegada del Área, Teresa Porras, junto a una representación de los artistas y colectivos participantes, ha dado a conocer el conjunto de propuestas de esta Navidad que incluye cerca de un centenar de actividades hasta el próximo 6 de enero. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, ha presentado este miércoles la programación de Navidad que incluye música en directo, espectáculos audiovisuales y fiestas infantiles, entre otras muchas actividades gratuitas, con una oferta cultural y festiva dirigida a todos los públicos y que pone nuevamente en valor el talento artístico malagueño.

La concejala delegada del Área, Teresa Porras, junto a una representación de los artistas y colectivos participantes, ha dado a conocer el conjunto de propuestas de esta Navidad que incluye cerca de un centenar de actividades hasta el próximo 6 de enero.

La programación de este año contempla espectáculos musicales, zambombas, pastorales, cuentacuentos, conciertos, fiestas infantiles y los grandes eventos navideños de la ciudad, como los espectáculos de luz y sonido en calle Larios o la proyección en la torre de la Catedral. La oferta se complementa con el Belén Municipal, el ciclo 'La Navidad llega a la Alameda', el encuentro de Verdiales en Navidad o la LXIV Fiesta Mayor de Verdiales, entre otros, para terminar con la Cabalgata de Reyes Magos.

Con esta programación, el Ayuntamiento de Málaga pretende dinamizar los espacios públicos, fomentar el comercio y la hostelería, y reforzar el papel de la cultura popular malagueña durante la época navideña.

El ciclo 'La Navidad llega a la Alameda' llevará a la Alameda Principal las actuaciones de Raúl Palomo, Ángeles de Trapo y Macarena Albarracín los días 6, 7 y 8 de diciembre.

Por su lado, las pastorales de Isabel López Mayorga, Los Prados y Amigos del Beta actuarán en distintos puntos del Centro Histórico a partir del 10 de diciembre, así como las zambombas, que tendrán lugar los días 12, 13, 17, 18 y 19 de diciembre.

Asimismo, la Banda Municipal de Música ofrecerá su XXX Concierto Extraordinario la tarde del 14 de diciembre en la Iglesia de Los Mártires. Igualmente, la plaza de la Constitución albergará el ciclo de conciertos 'Música en Navidad', del 20 al 29 de diciembre.

En cuanto a las actividades para los más pequeños, se ofrecerán cuentacuentos teatralizados de Andersen los días 19 y 20 de diciembre, a través de la compañía Eventos con Historia, para grupos de hasta 25 personas (inscripciones en info@eventosconhistoria.com teléfono 667428233 o Whatsapp al 674022580).

Por su lado, el día 22 de diciembre, la plaza Enrique García Herrera albergará una gran fiesta infantil con el teatro de títeres Peneque de la compañía Miguel Pino.

REYES GIGANTES, BUZONES REALES, EMISARIO Y CARTERO REAL

Un año más, los Reyes Magos gigantes volverán a tener su protagonismo en el centro de la ciudad. Melchor podrá visitarse en calle Alcazabilla, Gaspar estará en la plaza Félix Sáenz y Baltasar en calle Compañía.

Cada figura se encontrará instalada en una tarima de 50 kilos en la que se ubicará el armazón. Los Reyes Magos tendrán una vestimenta confeccionada con telas de chenilla y las capas en terciopelo, con proceso de ignifugado. La cabeza está modelada en escayola y cuentan con coronas forradas con tela de lamé dorado y abalorios.

El rey Melchor estará en Alcazabilla: "Melchor es el Rey de más edad, con barba y cabellos largos y canosos. A Melchor le correspondió regalar oro, con el que reconocía al Niño Jesús como Rey de Reyes, según una de las interpretaciones más extendidas sobre el significado de las ofrendas".

El rey Gaspar estará en plaza Félix Sáenz: "Gaspar es el Rey de edad media, con barba castaña. El Rey Gaspar llevaría el incienso, cuyo aroma se ofrecía a la divinidad e identificaba a Jesús como Dios".

Y el rey Baltasar estará en la calle Compañía: "Baltasar fue el encargado de la mirra, que representa la mortalidad del hombre".

Por su parte, como en años anteriores, se instalarán buzones reales en todos los distritos de la ciudad, creados ex profeso con decoración navideña y acompañados de bolas gigantes. Han sido elaborados íntegramente en las instalaciones municipales por personal de diferentes gremios del Área de Servicios Operativos, como los de electricidad, fragua, pintura, carpintería y la creatividad de Fernando Wilson del Área de Fiestas. Para su construcción se ha reciclado material en desuso que se encontraba en depósito en las dependencias municipales.

En el distrito 1 Centro estará en la Plaza de Enrique García Herrera (Camas); en el distrito 2 - Este, en la calle Juan Sebastián Elcano 133 (Nueva Junta Distrito); en el distrito 3 - Ciudad Jardín, en la calle Obispo Bartolomé Espejo, junto al Parque Infantil la Flores; y en el distrito 4 - Bailén-Miraflores se ubica en la avenida Señora de los Clarines, esquina calle Mirazucenas; en el distrito 5 Palma-Palmilla estará en el Centro Social de Mayores.

Y en el distrito 6 - Cruz del Humilladero se ubicará en el Parque de San Rafael; en el distrito 7 - Carretera de Cádiz, en la Glorieta Antonio Molina; en el distrito 8 - Churriana, en la esquina de la placita situada en calle Torremolinos; en el distrito 9 - Campanillas, en el Parque de Calle Tiziano junto a la zona infantil; en el distrito 10 - Puerto de la Torre, en el Parque Virgen de las Cañas; y en el distrito 11 - Teatinos-Universidad, en Decano Agustín Moreno (Parque Navideño)

Igualmente, el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de enero, habrá un emisario y un cartero real en la plaza de la Constitución, a cargo de la compañía DDQ kias eventos.

GUÍA DE BELENES

La guía de belenes realizada por el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de Fiestas para estas navidades recoge este año un total de 73 misterios. Se ha editado un folleto desplegable con la relación de belenes y un plano en el que aparecen los números asignados a cada Nacimiento. Al mismo tiempo, a través del enlace de la web municipal puede consultarse esta guía: https://belenes.malaga.eu

Se trata de una guía útil para aquellos ciudadanos que quieran hacer una ruta por los distintos misterios instalados en la ciudad. En ella aparecen belenes de diferentes entidades y colectivos desde cofradías de Semana Santa hasta establecimientos de la ciudad. La guía impresa incluye los horarios en los que pueden visitarse los distintos nacimientos.

Desde el Área de Fiestas se han editado 5.000 folletos con la programación de Navidad y 3.500 guías de belenes que se están repartiendo tanto en la oficina de información municipales como en las del Área de Turismo. También se podrán recoger en el Belén Municipal del Ayuntamiento de Málaga.

Sobre la Cabalgata de Reyes Magos del lunes 5 de enero, cabe señalar que en esa jornada la llegada de sus majestades al Ayuntamiento está prevista a las 17.30 horas, mientras que la salida oficial del cortejo será las 18.00 horas con itinerario: Ayuntamiento de Málaga, avenida de Cervantes, Plaza General Torrijos, Paseo del Parque, Plaza de la Marina, Alameda Principal, Puente de Tetuán, Calle Nazareno del Paso, Calle Hilera, Puente de la Esperanza, Calle Prim, Calle Atarazanas, Calle Puerta del Mar, Alameda Principal, Plaza de la Marina, Cortina del Muelle.