Arriaga y Smetana protagonizan el primer concierto del ciclo 'Música clásica en la Colección' en el Museo Thyssen Málaga

Cuarteto Lehmberg ofrecerán conciertos dentro del ciclo 'Música clásica en la Colección' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. - MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA

MÁLAGA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo Carmen Thyssen de Málaga arranca el primero de los conciertos del ciclo 'Música clásica en la Colección', que la pinacoteca promueve junto con el Cuarteto Lehmberg que propone unir música y arte, con conciertos cuyos repertorios entroncan directamente con los temas de la Colección permanente. La primera cita será el sábado 7 de febrero.

A partir de las 20.30 horas el patio del museo acogerá este primer concierto, con un repertorio conformado de las piezas Cuarteto de Cuerda n.o 2 en La Mayor (Juan Crisóstomo Arriaga) y Concierto n.o 1 'From my life' (Bedrich Smetana).

El Cuarteto Lehmberg se compone de Laura Ramírez (violonchelo), Adriana Pulido (viola), Violeta Peláez (violín) y Bárbara Bergillos (violín). El precio de cada uno de los conciertos es variable en función de la zona del patio elegida: 14 euros si se escoge una plaza en la Zona Balcón; 16 euros si se opta por la Zona B y 18 euros si es la Zona A la elegida. Además, los Amigos del Museo tienen acceso a la Zona B al precio de 14 euros.

Para asistir a los cuatro conciertos, existe la posibilidad de adquirir un bono en la Zona A al precio de 56 euros. Las entradas pueden adquirirse en la web del Museo a través del enlace https://carmenthyssenmalaga.org/actividad/musica-clasica-col....

Los siguientes conciertos tendrán lugar en los sábados 25 de abril, 3 de octubre y 14 de noviembre. A lo largo del ciclo, 'Música clásica en la Colección' homenajeará al gaditano Manuel de Falla en el 150 aniversario de su nacimiento y al género de la zarzuela. Además, el cuarteto contará durante el ciclo con colaboraciones como la del guitarrista Javier Moreno o la voz de Diego Morales.