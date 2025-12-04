La artista Belén Millán lleva al MVA su exposición sobre la intrusión plástica en ecosistemas terrestres y marinos

Belén Millán lleva al MVA su exposición sobre la intrusión plástica en ecosistemas terrestres y marinos - DIPUTACIÓN

El centro cultural provincial María Victoria Atencia presenta una nueva muestra hasta el 23 de enero de 2026. Entre la materia y el relato, entre la forma y la fabulación, entre la ciencia ficción y la poesía, habitan las ficciones plásticas de Belén Millán.

Así, bajo el título 'INperceptibles: ficciones plásticas', invita a adentrarse en un universo donde lo visible y lo invisible se entrelazan para revelar cómo los microplásticos y nanoplásticos, esas partículas diminutas tóxicas infiltradas en la respiración misma del planeta, están transformando seres y paisajes.

Belén Millán (Málaga/Nueva York) desarrolla una práctica interdisciplinar situada entre la poesía visual y la ficción científica, centrada en ecologías mutantes y procesos de transformación de la naturaleza por la intrusión humana.

El diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha explicado que se trata de "una instalación creada exclusivamente para el centro cultural María Victoria Atencia y ocupa tanto el jardín como el interior del edificio como alegoría a la invasión plástica".

Por su parte, Millán ha explicado que la exposición "representa la toxicidad invisible de los plásticos que no vemos, siendo una crítica a la sociedad de consume y de sobreproducción pástica".

En el jardín del MVA, una intervención en los árboles hace visible la circulación de flujos plásticos que desbordan ramas y raíces, descendiendo simbólicamente hacia el mar: un gesto que recuerda cómo las corrientes invisibles del consumo y del residuo conectan tierra y océano, naturaleza y artificio.

En el interior de la sala expositiva, una vídeo-instalación inmersiva articula una narrativa entre ciencia ficción y poesía: un viaje sensorial que reflexiona sobre la toxicidad plástica de nuestro refugio y la interconexión de ecosistemas.

'INperceptibles' es el resultado de una investigación iniciada en 2022 sobre la intrusión plástica en distintos ecosistemas terrestres y marinos, donde la artista realiza intervenciones que documenta con fotografía y vídeo. A partir de este registro material, Belén Millán construye ficciones que especulan sobre lo tóxico-invisible, seres naturo-artificiales y nuevas formas de vida.

El proyecto se enmarca dentro de la investigación doctoral que realiza la artista sobre el Mar de Alborán y la interconexión de ecosistemas.