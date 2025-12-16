El artista D.Darko transforma La Térmica de Málaga con una intervención sobre el tránsito y la memoria de los espacios

El artista urbano D.Darko transforma distintos elementos del edificio del centro cultural de la Diputación de Málaga, La Térmica, tres ventanas cegadas del Patio del Archivo y varios bancos en uno de los corredores centrales, con dos intervenciones. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El artista urbano D.Darko transforma distintos elementos del edificio del centro cultural de la Diputación de Málaga, La Térmica, tres ventanas cegadas del Patio del Archivo y varios bancos en uno de los corredores centrales, con las intervenciones 'Umbral de luz' y 'Migraciones'. A través de la geometría y el color, elementos característicos de su lenguaje pictórico, el artista propone una reflexión sobre el desplazamiento, la luz y las huellas que deja el tránsito humano en los espacios compartidos.

'Umbral de luz' parte de la intervención de tres ventanas cegadas de uno de los patios del centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga. En el Patio del Archivo, los huecos que ya no se abren al exterior se convierten en lienzos que cuentan una historia a través de símbolos, luz y geometría, ventanas que "conservan la memoria de lo que alguna vez atravesaron, el vuelo de los pájaros, la atracción fatal por el reflejo del cielo, la luz que confunde y conduce al choque", como explica el artista. Esa paradoja, una luz que guía pero que también puede herir, abre un diálogo entre claridad y oscuridad, entre presencia y ausencia.

D.Darko ha usado la figura de la golondrina, estas aves migratorias que regresan cada año al mismo nido, para simbolizar el origen y el ciclo que nunca se rompe. Su recorrido, como asegura el creador, es pasado, presente y futuro, un movimiento perpetuo que enlaza lo que fuimos, lo que somos y lo que buscamos ser.

La ventana central, con su explosión cromática, adopta la apariencias de una vidriera contemporánea, con planos de color que se quiebran y reorganizan permitiendo que la luz, en este caso imaginada, atraviese la composición. Las otras dos funcionan como tragaluces invertidos, no dejan pasar la luz pero la revelan e iluminan su memoria, un recordatorio del choque contra el muro, del vuelo interrumpido, pero también de la persistencia del regreso.

La geometría, el color y la silueta del pájaro actúan en esta intervención de D.Darko como hilos conductores. "El gesto final es reactivar estos huecos clausurados, devolverles la posibilidad de ser lugares de paso, de mirada y de respiración. El edificio se convierte, así, en un organismo vivo que recuerda, imagina y proyecta, un puente entre tiempos: las sombras de lo que fue, la luz de lo que ahora vibra y el vuelo que siempre regresa", apunta el artista que se ha inspirado en la poesía de Pizarnik, de Borges, de Robe Iniesta o de grupos como Viva Belgrado.

'MIGRACIONES'

En diálogo directo con esta intervención exterior, 'Migraciones' actúa como una antesala interior del proyecto. Para ello, D.Darko interviene una serie de bancos situados en los pasillos de La Térmica, transformándolos en puntos de paso y de permanencia. Concebidos originalmente como lugares de descanso, los bancos se convierten aquí en testigos silenciosos del movimiento de los cuerpos, de las historias cotidianas y de los trayectos que atraviesan el edificio.

Cada banco alude a migraciones visibles e invisibles: quienes llegan, esperan, se marchan o regresan. La intervención revela las huellas del tránsito humano y la memoria compartida que habita en estos espacios comunes, estableciendo un diálogo con el uso cotidiano del mobiliario, con la arquitectura del edificio y con el suelo geométrico tan característico de La Térmica.

La abstracción geométrica funciona como lenguaje narrativo, mientras que la combinación de colores vibrantes (seña de identidad del artista) con zonas de madera sin pintar genera un contraste entre lo intervenido y lo original, entre lo que cambia y lo que permanece.

SOBRE D.DARKO

D.Darko es un pintor autodidacta nacido en Fuengirola (Málaga) que inicia su trayectoria a finales de los años noventa en el ámbito del graffiti, influido por las piezas que observaba durante sus desplazamientos en tren hacia Málaga. A partir de 2008 comienza a mostrar su obra en contextos underground y, desde 2012, expone de forma continuada en galerías y museos nacionales e internacionales como Neurotitan (Berlín), la Fundación Cini (Venecia), el CAC Málaga o Matadero Madrid.

Ha realizado intervenciones murales en el Museo Ruso y el Centre Pompidou Málaga en el marco del Festival de Cine de Málaga, y ha colaborado con firmas e instituciones como Zalando, Unicaja, Vans, El Corte Inglés o el Hotel Higuerón.

Su obra experimenta un punto de inflexión en 2016-2017 con la incorporación de la abstracción geométrica como lenguaje central. Desde 2023, bajo el concepto de 'Geometría emocional', su práctica se consolida como un proceso que rompe las fronteras entre arte y vida, entre el trabajo en la calle y el estudio, incorporando materiales encontrados, estructuras efímeras y referencias al paisaje. En la actualidad, el artista se encuentra inmerso en la producción de su primera escultura pública.