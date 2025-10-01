Arturo Bernal destaca en Greencities que Andalucía "sigue la senda para consolidarse como destino sostenible"

El consejero Arturo Bernal ha intervenido en Fycma en la entrega del Premio Green Cities que ha reconocido la labor del empresariado chino por su compromiso con la sostenibilidad de sus ciudades - JUNTA

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha destacado este miércoles que "Andalucía sigue esa senda para consolidarse como destino sostenible no solo para visitar, sino también como un territorio seguro y atractivo para invertir y generar nuevas oportunidades de futuro".

En este sentido se ha pronunciado durante su intervención en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, Fycma, en la entrega del Premio Green Cities que ha reconocido la labor del empresariado chino por su compromiso con la sostenibilidad de sus ciudades.

"El pasado año, más de 265.000 viajeros chinos visitaron Andalucía, mientras que China fue el segundo país del mundo en el que más crecieron las exportaciones andaluzas. Desde 2019, Andalucía se sitúa en el top 10 de comunidades receptoras de inversión productiva china, con un volumen de casi cinco millones de euros", ha detallado.

Bernal también ha puesto en valor las relaciones entre ambas regiones. "Queremos seguir siendo vuestro mejor aliado: un territorio abierto a la inversión, a la innovación y al emprendimiento, pero también un espacio de encuentro donde construir juntos nuevas oportunidades".