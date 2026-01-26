Arturo Díez Boscovich dirige 'Notas de Cine', con la soprano Berna Perles como invitada en Teatro del Soho de Málaga

La orquesta Larios Pop del Soho rinde homenaje al séptimo arte los días 7 y 8 de febrero

Archivo - Orquesta sinfónica Larios Pop del Soho bajo la dirección musical de Arturo Díez Boscovich
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 26 enero 2026 14:39
MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 integrantes de la orquesta sinfónica Larios Pop del Soho ofrecerán el próximo 7 y 8 de febrero el concierto 'Notas de Cine' en el Teatro del Soho CaixaBank bajo la dirección musical del maestro Arturo Díez Boscovich.

La cita va a ser un recorrido por bandas sonoras emblemáticas del séptimo arte, como las de Star Wars, Lo que el viento se llevó, Jurassic Park o La La Land. Un destacado repertorio de grandes éxitos que reúne a compositores como John Williams, Max Steiner, Vangelis o Monty Norman, entre otros.

Además, el concierto contará con la artista invitada Berna Perles. La soprano malagueña pondrá voz a dos de los temas musicales de la noche: Titanic Suite del compositor James Horner y el Réquiem de la película Urubú, compuesta por el mismo Arturo Díez Boscovich.

Como es habitual, Antonio Banderas firmará la dirección artística del espectáculo, ofreciendo al espectador imágenes que acompañarán el hilo musical del concierto. Una cita muy especial donde el público podrá revivir inolvidables bandas sonoras de la historia del cine.

