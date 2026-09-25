Asaja Málaga advierte de que las mayores exigencias de calidad reducen la cantidad de aceituna en el mercado

XXII Jornada Técnica del Olivar de Asaja Málaga - ASAJA MÁLAGA

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) Málaga, Baldomero Bellido, ha centrado su intervención en la XXII Jornada Técnica del Olivar en las previsiones de campaña y en una circunstancia que está condicionando la cantidad de aceituna que finalmente puede llegar al mercado: "Hay aceituna en el campo, pero el mercado quiere una calidad más restrictiva, por lo que al final hay menos aceituna disponible".

El evento ha tenido lugar este jueves en Antequera (Málaga) y ha supuesto un encuentro que ha reunido a agricultores, técnicos y profesionales del sector para analizar las perspectivas de la nueva campaña de aceituna de mesa y molino, la situación del mercado, las novedades que plantea la futura Política Agraria Común (PAC) y las herramientas disponibles para afrontar los principales retos.

Por otro lado, el presidente de Asaja Málaga ha avanzado que la producción de aceituna de mesa en la provincia superará los 65 millones de kilogramos, mientras que para aceite de oliva se prevé una producción superior a los 70 millones de kilogramos.

A nivel nacional, Asaja estima una producción de 477.000 toneladas de aceituna de mesa, frente a las 498.000 toneladas de la campaña 2025/2026. Por variedades, la previsión sitúa la producción de Hojiblanca en 240.000 toneladas, seguida de la Manzanilla, con 128.000 toneladas; la Carrasqueña, con 37.000; la Gordal, con 30.000; la Cacereña, con 28.000; y otras variedades, con 14.000 toneladas.

En lo que respecta al aceite de oliva, Asaja sitúa la producción nacional de la campaña 2025/2026 en 1,301 millones de toneladas, con unas existencias finales de alrededor de 370.000 toneladas. De cara a la campaña actual, la organización maneja de forma provisional una producción próxima a 1,6 millones de toneladas.

Asimismo, el presidente de Asaja ha puesto sobre la mesa problemas que siguen condicionando la rentabilidad de las explotaciones, como el incremento del coste del gasóleo, la falta de mano de obra, la necesidad de ayudas para paliar los daños provocados por las borrascas y el encarecimiento de los fertilizantes.

PAC A PARTIR DE 2028

La jornada ha servido también para abordar la propuesta de la nueva PAC para el periodo posterior a 2027. El responsable del departamento de Ayudas de Asaja Málaga, Diego Lozano, ha explicado algunos de los principales cambios planteados, entre ellos el nuevo sistema de ayudas, la aplicación de criterios de degresividad y los límites previstos para determinadas ayudas.

La XXII Jornada Técnica del Olivar ha contado además con la participación de Corteva. David de Scals ha abordado los principales retos actuales del cultivo ante factores como la sequía, las altas temperaturas, la salinidad y el incremento de los costes.

Por otro lado, De Scals ha presentado una estrategia de manejo integral basada en la nutrición, la fisiología vegetal, la salud del suelo y la protección de cultivos para mejorar la eficiencia, la productividad y la sostenibilidad del olivar.

La jornada ha concluido con un coloquio entre los asistentes y los ponentes, consolidándose un año más como punto de encuentro para analizar la situación del olivar y trasladar a los agricultores información técnica y de mercado de cara a la nueva campaña.