El ascensor desplomado de la residencia de Vélez-Málaga tenía un resultado favorable en la última inspección

Resiencia de Vélez-Málaga en la que se ha desplomado un ascensor. - ALEX ZEA/EUROPA PRESS

MÁLAGA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La residencia Seniors Vélez-Málaga, donde este pasado miércoles se ha desplomado un ascensor y han resultado dos personas fallecidas y otras cuatro heridas, ha explicado que el elevador, según la documentación de la que dispone el centro, estaba inscrito en el Registro de Aparatos Elevadores (RAE) y había obtenido un resultado favorable en la última inspección realizada por un Organismo de Control Autorizado (OCA).

En un comunicado, han detallado que el ascensor tenía una capacidad para 15 personas. Además, han añadido que el sistema de ascensores de la residencia había sido renovado íntegramente en 2023.

Por otro lado, la dirección del centro ha incidido en que está colaborando "plenamente" con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias exactas de este accidente.

Agentes de Policía Judicial y Científica del Cuerpo Nacional de Policía se encuentran practicando diligencias de investigación, que sigue abierta, según han confirmado fuentes policiales.

De igual modo, el centro ha señalado que se han adoptado "medidas específicas para garantizar la seguridad y la continuidad de la atención a los demás residentes". Al respecto, han incidido en que la organización de los cuidados y de los desplazamientos se ha adaptado a la situación. También ha puesto en marcha un dispositivo de apoyo psicológico para acompañar a los residentes, sus familias y los profesionales del centro.

Desde la dirección del centro han confirmado "con profunda tristeza" el fallecimiento de dos residentes como consecuencia del accidente ocurrido durante la noche del pasado miércoles en uno de los ascensores del centro. Otros cuatro usuarios permanecen ingresados en la UCI del Hospital de la Axarquía a la espera de evolución.

La dirección y todo el equipo de la residencia, "profundamente conmocionados y afectados por esta tragedia", han trasladado sus más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas, así como todo su apoyo a los residentes heridos y a sus familias.

Han detallado que los residentes afectados recibieron atención "inmediata" por parte del personal del centro, antes de la intervención de los servicios de emergencia y su traslado al hospital.

Además, han explicado que la dirección mantiene un contacto estrecho con las familias de los residentes heridos y sigue atentamente la evolución de su estado de salud.

Por último, han señalado que la dirección de la residencia sigue "plenamente movilizada" y comunicará, cuando corresponda, cualquier nueva información confirmada, respetando el desarrollo de la investigación en curso.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20,40 horas de este pasado miércoles, 14 de octubre, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061 informó al 112 del desplome de un ascensor en una residencia de mayores ubicada en la calle Alcalde Santiago Valle de la localidad.

De inmediato, se activó a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, Policía Local y Nacional y a los servicios sanitarios del 061. Los operativos desplazados confirmaron que había seis personas atrapadas en el interior del ascensor, tras desplomarse desde una segunda planta hasta la -1, y que tuvieron que ser rescatadas por los bomberos y evacuadas al hospital.

De los seis, dos personas han fallecido, una de ellas una mujer de 82 años. Los heridos fueron evacuados al hospital de la Axarquía y permanecen ingresados UCI a espera de evolución, según han confirmado desde la Consejería de Sanidad.