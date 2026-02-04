Ascienden a 40 las intervenciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga por el temporal

Efectivos del CPB intervienen en la retirada de árboles tras el paso de la borrasca - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Málaga ha realizado debido a la borrasca Leonardo, desde las 21.00 horas de este pasado martes y hsta las 19.00 horas de este miércoles, un total de 40 intervenciones.

El número mayor de incidencias se ha contabilizado en Ronda, con un total de diez. En concreto, por el desprendimiento de muro en vivienda abandonada en calle Cerrillo; el saneamiento de cornisa en la calle Pedro Romero; y por el techo de vivienda desprendido en Carrera Espinel.

También por el desprendimiento de una cornisa de un edificio de la calle Virgen de Los Remedios; el desprendimiento de cornisa en un edificio de la calle Artesanos; un par de árboles caídos obstaculizando vías; otro árbol caído sobre tendido eléctrico en La zona de La Cimada; el saneamiento de cornisa en la calle Molino; y el hundimiento del tejado de una vivienda en la calle Pintor Alonso Vázquez.

Por otro lado, en Estepona han tenido lugar un total de ocho intervenciones. Se trata del desprendimiento de piedras en la MA-8301, Km.1; un árbol caído en la MA-8301; otro árbol caído en la A-7; así como otro árbol caído sobre un vehículo en la calle Seguidilla. También por la retirada de cables descolgados en la avenida Puerta del Mar; dos salidas por desprendimiento de ladera y retirada de árboles en la A-8301; y el desprendimiento de un muro en la avenida Pemet.

También en Casares los efectivos del CPB han tenido cinco intervenciones motivadas, entre otras, por un árbol caído en la MA-8300; por una canaleta con peligro de caída en la calle Carreras; el desprendimiento de una ladera en la MA-8300; el desprendimiento de una ladera en la MA-8300; y la caída de varios pinos obstaculizando la vía en la calle Camino de Gaucín.

Por otro lado, en Antequera los bomberos del CPB han intervenido por un toldo con peligro de caída en la barriada San José; un incendio de un poste eléctrico en la calle Molinilla del Carmen; un árbol caído sobre una vivienda en la avenida de la Estación; por ramas caídas en la calle Campillo Bajo; y por una fachada con peligro de caída en la calle Los Tintes.

Las intervenciones en Vélez-Málaga han sido por tejas con peligro de caída en la calle Lope de Vega; un árbol caído obstaculizando la vía en la avenida Brisa del Mar de Chilches; y por el saneamiento de una cornisa en la calle Félix Lomas.

En Arriate las intervenciones han estado motivadas por una calle inundada; en Gaucín para la retirada de cinco árboles caídos obstruyendo la vía en la A-369, Km.34; en Carratraca por un árbol caído en la calle Carril; en Jimera de Líbar por un árbol caído en la MA-8401; en Sierra de Yeguas por una vivienda inundada en la calle Eras; en Periana para el saneamiento de un tejado y la retirada de una canaleta con peligro de caída en la calle Alcazaba; en El Burgo por ramas obstaculizando la vía en la MA-5400; y en Torremolinos por un árbol caído sobre el auditorio municipal.