Ascienden a dos los fallecidos tras desplomarse un ascensor en una residencia de mayores de Vélez-Málaga

Interior de un ascensor - 112 ANDALUCÍA

MÁLAGA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas tras desplomarse un ascensor en una residencia de mayores situada en el municipio malagueño de Vélez-Málaga.

Así, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, el suceso se produjo sobre las 20,40 horas de este pasado miércoles, 14 de octubre, cuando el Centro de Emergencias Sanitarias 061 informó al 112 del desplome de un ascensor en una residencia de mayores ubicada en la calle Alcalde Santiago Valle de la localidad.

De inmediato, se activó a los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, Policía Local y Nacional y a los servicios sanitarios del 061. Los operativos desplazados confirmaron que había seis personas atrapadas en el interior del ascensor, que tuvieron que ser rescatadas por los bomberos y evacuadas al hospital.

De los seis, dos personas han fallecido, una de ellas una mujer de 82 años. Los heridos fueron evacuados al hospital de la Axarquía y permanecen ingresados UCI a espera de evolución, según han confirmado desde la Consejería de Sanidad.