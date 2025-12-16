Asociación Marroquí para Integración de Inmigrantes rechaza la inclusión del término 'mena' en el diccionario de la RAE

Diccionario de la lengua española. - WEB RAE

MÁLAGA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha expresado "su profunda preocupación y rechazo" ante la inclusión del término 'mena' en el Diccionario de la lengua española (DLE) de la Real Academia Española (RAE), incorporado en su actualización digital del 15 de diciembre de 2025 (versión 23.8.1), al considerar que dicha decisión "legitima y normaliza un uso socialmente estigmatizante, construido y difundido en los últimos años desde discursos de odio y criminalización de la infancia migrante".

A través de un comunicado, la asociación señala que desde una perspectiva académica, jurídica y social, MENA ha sido históricamente una "sigla técnica" (Menores Extranjeros No Acompañados) utilizada durante décadas en el ámbito de la investigación, la administración pública y las políticas de protección de menores. "Su función original era descriptiva y operativa, carente de intencionalidad ideológica o valorativa", exponen.

Y añaden que, sin embargo, en los últimos años, el término ha sido apropiado y resignificado en el espacio público "por determinados sectores políticos y mediáticos, especialmente vinculados a la extrema derecha, convirtiéndolo en una etiqueta deshumanizante, asociada de forma sistemática a la delincuencia, la amenaza y el conflicto social". Para la asociación marroquí, "este proceso de degradación semántica no es casual ni neutral: responde a una estrategia discursiva bien documentada de construcción del 'otro' como enemigo".

"La lengua no es inocente, y las instituciones lingüísticas tampoco lo son cuando deciden qué usos legitiman. Al incorporar mena en minúscula y aceptar su uso peyorativo, la RAE no se limita a describir una realidad social: la consagra, otorgándole una pátina de normalidad y respetabilidad institucional", señalan.

La Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes considera especialmente grave que esta decisión "ignore deliberadamente el contexto social y político en el que el término se ha popularizado, así como el impacto real que tiene sobre miles de niños y niñas migrantes que ya se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad".

Y al respecto de esto último, aseguran que normalizar este lenguaje "contribuye a reforzar prejuicios, alimentar el rechazo social y erosionar los principios básicos de protección de la infancia recogidos en la legislación nacional e internacional".

"Desde el ámbito de la intervención social y la defensa de derechos humanos, se insiste en que no todas las palabras merecen ser legitimadas cuando su uso mayoritario vulnera la dignidad de las personas. Existen precedentes claros en los que el rigor académico ha ido acompañado de responsabilidad ética, algo que en este caso se echa en falta", argumentan.

LA RAE "REFUERZA UNA NARRATIVA EXCLUYENTE"

Para la asociación, la RAE tenía la oportunidad de contextualizar críticamente el término, de advertir sobre su carácter problemático o de rechazar su normalización. "En lugar de eso, ha optado por una vía que silencia décadas de trabajo académico y social, y que refuerza una narrativa excluyente", añaden.

Por todo ello, la Asociación Marroquí para la Integración de los Inmigrantes ha hecho un llamamiento a la RAE para que reconsidere esta decisión, incorpore una revisión crítica del término y abra un diálogo con profesionales del ámbito migratorio, investigadores, entidades sociales y defensores de los derechos de la infancia.

"El lenguaje construye realidades. Y cuando una institución con la autoridad simbólica de la RAE legitima un término cargado de estigmatización, las consecuencias no son solo lingüísticas, sino profundamente sociales y políticas", concluyen.