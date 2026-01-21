Asociación de la Prensa de Málaga forma en la docencia en educación mediática con otra edición del curso '¡Reinvéntate!'

La Asociación de la Prensa de Málaga forma para la docencia en educación mediática con una nueva edición del curso '¡Reinvéntate!'. - APM

MÁLAGA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) lanza la séptima edición del curso ¡Reinvéntate! Educación mediática para periodistas: Nuevas competencias profesionales', iniciativa formativa dirigida a estudiantes y profesionales de la comunicación interesados en especializarse en un nicho laboral emergente, como es la alfabetización mediática.

Esta edición se centra en capacitar a profesionales del periodismo para asumir el rol de educadores mediáticos, dotándolos de competencias "clave" en alfabetización mediática y pedagógica, han informado desde la asociación en una nota.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a contextos educativos y periodísticos, así como el refuerzo del emprendimiento mediante el diseño de proyectos de educación mediática con financiación externa.

El alumnado tendrá, además, la oportunidad de asistir en línea a una intervención educomunicativa real desde el IES La Rosaleda de Málaga capital, lo que permitirá observar la aplicación práctica de los contenidos en un entorno educativo. El curso, en la que tendrán preferencia los miembros de la Asociación de la Prensa de Málaga, se impartirá en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom los días 27 y 28 de enero, de 16.00 a 19.00 horas, y el jueves 29 de enero con una sesión práctica de 11.30 a 12.30 horas.

Tiene una duración total de siete horas, distribuidas en cuatro sesiones teóricas y una práctica con alumnado de la ESO. La participación es gratuita y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 23 de enero a través del enlace habilitado para tal fin.

El claustro docente está integrado por profesionales de reconocido prestigio en los ámbitos del periodismo, la educación y la alfabetización mediática, han asegurado desde la APM. Así, Laura López Romero, profesora doctora de Periodismo de la Universidad de Málaga, ofrecerá una panorámica de la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI).

También estará José Luis González Geraldo, decano de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Luis Mauricio Calvo Rubio, miembro del Grupo de Aprendizaje en Inteligencia Artificial (GaIA), que abordarán la aplicación de la inteligencia artificial en contextos educativos.

Por su parte, Alejandro Blanco, periodista y experto en educación mediática, analizará las claves para la creación de proyectos educomunicativos con financiación externa; mientras que Fran Martín, coordinador de la formación y profesor de Periodismo de la UMA, aportará recursos y estrategias para la intervención educomunicativa en el aula.

La iniciativa forma parte del proyecto de alfabetización mediática Prensa sin Edad de la Asociación de la Prensa de Málaga, con el apoyo de la Fundación "la Caixa" y la Diputación Provincial de Málaga. Además, cuenta con la colaboración del proyecto de I+D DESINFOPERIA (PID2023-147486OB-I00), que explora aplicaciones de la IA para reducir la desinformación, consolidando un enfoque innovador que une periodismo, educación y tecnología.