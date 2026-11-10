La Asociación de la Prensa de Málaga valora la llegada de la IA a redacciones y la "amenaza de la desinformación"

La presidenta de la APM, Elena Blanco, junto a las profesoras Laura Teruel Rodríguez y Livia García Faroldi. - APM

MÁLAGA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un informe de la Asociación de la Prensa de Málaga (APM) y el proyecto DesinfoAND de la Universidad de Málaga (UMA) ha estudiado las percepciones y prácticas de periodistas locales andaluces con especial atención a la amenaza de la desinformación y la llegada de la inteligencia artificial (IA) a las redacciones.

Entre las conclusiones más importantes, se constata que las redacciones locales afrontan "menos problemas de desinformación y polarización que las nacionales por la cercanía a las fuentes informativas y las redes de periodistas y por la menor crispación existente a escala local", aunque han destacado la "falta de recursos humanos y materiales", según ha precisado la asociación en una nota.

En contexto, el trabajo de campo se desarrolló con entrevistas personales a periodistas de las ocho provincias andaluzas, desarrolladas entre octubre de 2025 y enero de 2026. El proyecto 'Impacto de la desinformación en Andalucía: análisis transversal de las audiencias y las rutinas y agendas periodísticas. DesinfoAND' ha estado dirigido por las profesoras de la UMA Laura Teruel Rodríguez (Periodismo) y Livia García Faroldi (Sociología), y fue financiado por la Junta dentro de su convocatoria de Proyecto de Excelencia del Plan Andaluz de Investigación (Feder).

En él han participado una veintena de investigadoras e investigadores de las universidades de Málaga, Huelva, Sevilla y Granada de diferentes áreas. En la web 'www.desinfoand.uma.es' se pueden consultar todos los datos del proyecto y el informe.

Por su parte, la presidenta de la APM, Elena Blanco, ha subrayado la importancia de impulsar estudios específicos sobre el periodismo en Andalucía y en el ámbito local, para conocer con más detalle sus fortalezas y debilidades.

En este sentido, ha destacado que la investigación realizada demuestra como la proximidad del territorio, el conocimiento directo de las fuentes y la relación con la ciudadanía constituyen "elementos diferenciales que son una herramienta eficaz contra la desinformación".

"Este estudio permite visibilizar el valor del periodismo de proximidad, sobre todo, ayuda a recuperar la credibilidad de las redacciones locales frente al descrédito generalizado que afecta a la profesión", ha añadido.

Asimismo, la profesora Laura Teruel, sobre los hallazgos de la investigación, ha considerado que el periodismo andaluz "posee la experiencia, conoce las fuentes y ha desarrollado rutinas para afrontar la desinformación".

Esta suele tratar sobre la política, la inmigración, la seguridad y la delincuencia. Sin embargo, ha advertido que "quienes buscan desinformar se benefician de la debilidad de las redacciones locales, que no permite desarrollar las tareas de verificación con el tiempo y recursos suficientes".

La llegada de la inteligencia artificial (IA) y el reto que plantea para la profesión ha sido otro de los temas abordados en el estudio, sobre lo que Teruel ha valorado que en Andalucía "se recurre a la IA para tareas auxiliares que permitan ahorrar tiempo, pero con la conciencia de que esta tecnología puede producir errores y, lo que es más peligroso, acabar reduciendo plantillas si las empresas de comunicación no le dan el valor suficiente al criterio humano".

Como conclusión, Teruel ha considerado que la principal vulnerabilidad del periodismo local andaluz frente a la desinformación y la IA no parece que resida en la "falta de conciencia" de la profesión"sobre estos fenómenos, sino en "las condiciones de las redacciones para afrontarlos y en la necesidad de alfabetización mediática de la población".

Otros hallazgos importantes del informe son que los informadores recurren a las rutinas periodísticas tradicionales y a las redes profesionales para verificar y no tanto a aplicaciones tecnológicas. Además, muestra como las redacciones locales afrontan menos desinformación y polarización que las nacionales, pues ésta "suele tener índole partidista" y, en este nivel, el enfrentamiento es sustancialmente diferente y se encuentran más cerca de las fuentes informativas. Finalmente, los profesionales reconocen los riesgos de la IA, por lo que la utilizan para tareas auxiliares, "pero temen que pueda destruir empleos".