La Audiencia de Málaga absuelve a dos sacerdotes acusados de delito de incitación al odio contra migrantes y musulmanes

Juicio a dos sacerdotes y al director de una web informativa por delito de odio contra migrantes y musulmanes. - EUROPA PRESS

MÁLAGA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Málaga ha absuelto a dos sacerdotes acusados de un delito de incitación al odio por determinadas manifestaciones realizadas en artículos o programas de vídeo contra migrantes, la comunidad musulmana y el islam. Además, también se absuelve al responsable de la web en la que se publicaban esos artículos y presentador de los programas.

Así consta en la sentencia de la Sección Primera de Málaga, que celebró el pasado día 1 de este mes de octubre el juicio a estos tres acusados para los que la Fiscalía pedía tres años de prisión en el caso de cada uno de los curas --Custodio Ballester y Jesús Calvo-- y cuatro años de cárcel en el caso del director del medio digital, Armando Robles.

La Sala señala que los acusados no niegan realmente la autoría y la publicación e intervención en los artículos, mensajes y entrevistas reflejados en el escrito de acusación y recogidos como hechos probados, por lo que centra el debate en si tales hechos tienen relevancia penal y encaje jurídico en el delito de odio.

Y, tras analizar por separado lo relativo a cada uno de los acusados, el Tribunal de Málaga determina que no se dan los elementos objetivos o subjetivos del delito, según el caso, "por muy despreciable y perverso que sea el mensaje" o aunque las manifestaciones puedan ser "claramente ofensivas" o "desafortunadas".

