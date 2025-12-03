El auditorio de Diputación de Málaga acoge la zambombá solidaria de Encarni Navarro a favor de la Fundación Citac

El diputado de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, junto a Emilio Alba, director científico de Fundación CITAC, la propia Encarni Navarro a representantes de las empresas patrocinadoras. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga tiene previsto acoger la zambombá solidaria 'La flor de Málaga', un espectáculo navideño protagonizado por la artista malagueña Encarni Navarro, que este año dedicará su recaudación a apoyar la labor de la Fundación Citac, el Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer. El evento tendrá lugar el 17 de diciembre a las 19 horas.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, junto a Emilio Alba, director científico de la Fundación Citac, junto a la propia Encarni Navarro y junto a representantes de las empresas patrocinadoras: Sancho Melero, Aceites Málaga y Supermercados Maskom.

Francisco José Martín ha destacado la importante labor de Citac a favor de las personas enfermas de cáncer a través de la investigación.

Por su parte, Emilio Alba ha agradecido el gesto de Encarni Navarro y el apoyo de la institución provincial, recordando que en la provincia hay entre diez y once mil casos de cáncer cada año, y que Citac se creó para perseguir el objetivo de la Comisión Europea de que, para el año 2030, el 70% de los pacientes con cáncer se curen.

La gala benéfica 'La flor de Málaga' es también un homenaje la tradición popular andaluza, un formato que reúne cada año a músicos, amigos y público en un ambiente de celebración. Sobre el escenario, Encarni Navarro combina villancicos tradicionales, composiciones propias y piezas emblemáticas de su repertorio, dando forma a un espectáculo lleno de tradición, alegría y espíritu navideño.

Las entradas tienen un precio único de 25 euros y están disponibles a través de la plataforma Entradium. Quienes deseen colaborar sin asistir al evento disponen además de una Fila Cero.

FUNDACIÓN Citac

La Fundación Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer (Citac) es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2024 para impulsar la investigación oncológica desde Málaga, con vocación de proyección internacional.

Su misión es promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento en el ámbito del cáncer, con un enfoque que integra la ciencia básica, la clínica y la innovación aplicada.

El objetivo principal de Citac es acelerar la llegada de los avances médicos a los pacientes, contribuyendo al reto europeo de reducir la mortalidad por cáncer en 2030. Para ello, impulsa proyectos que buscan trasladar con rapidez los resultados científicos a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.

Pionera en Andalucía, la Fundación se organiza como una alianza público-privada, un modelo ya consolidado en Europa que permite atraer talento, favorecer la colaboración entre instituciones y asegurar recursos para iniciativas de gran impacto.