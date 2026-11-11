Aumentan las consultas por sarna y Málaga concentra casi el 30% de las alertas notificadas en Andalucía

Esther Hurtado, jefa del servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Marbella, y Alicia Cabrera, especialista en Dermatología del Hospital Quirónsalud Marbella - QUIRÓNSALUD

MÁLAGA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sarna, conocida médicamente como escabiosis, está experimentando una tendencia ascendente en España. Así, aunque nunca ha desaparecido, esta enfermedad contagiosa está adquiriendo una mayor relevancia epidemiológica. En Andalucía, entre 2022 y 2025 se notificaron 656 alertas que afectaron a 4.822 personas.

Málaga fue la provincia con mayor número de notificaciones, con 190 alertas, aproximadamente el 29% del total, según el Boletín Epidemiológico de la Junta de Andalucía. La doctora Esther Hurtado, jefa del servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Marbella, ha señalado que "este incremento no responde únicamente a una percepción de los profesionales sanitarios, sino que está respaldado por estudios epidemiológicos".

En concreto, un trabajo publicado en 2025 en la revista Eurosurveillance, que analizó datos sanitarios nacionales entre 2011 y 2023, identificó un aumento de los diagnósticos a partir de 2020-2021. La tasa de incremento anual de los registros en Atención Primaria pasó del 22,8% al 65,8% en los periodos estudiados.

"La escabiosis es un motivo de consulta que estamos viendo con mayor frecuencia en la práctica clínica", ha explicado la doctora Hurtado. Entre los principales motivos de consulta se encuentran el picor intenso, especialmente nocturno; la aparición de lesiones que se extienden progresivamente o afectan a varios miembros de una misma familia.

UNA ENFERMEDAD QUE PUEDE CONFUNDIRSE CON OTRAS AFECCIONES CUTÁNEAS

La transmisión se produce fundamentalmente por contacto directo y prolongado entre personas. La convivencia en domicilios, residencias, instituciones y alojamientos colectivos puede facilitar su propagación.

A ello se suman las dificultades para identificar los primeros síntomas, que pueden tardar varias semanas en aparecer tras una primera infestación, y el tratamiento incompleto de los contactos estrechos, que favorece las reinfestaciones.

La doctora Hurtado ha advertido de que la escabiosis puede confundirse inicialmente con dermatitis de contacto, eccema, urticaria, picaduras de insectos o foliculitis. Por ello, recomienda solicitar una valoración médica ante un picor persistente, especialmente si empeora por la noche y se acompaña de lesiones cutáneas o de síntomas similares en otros convivientes.

Según la especialista, entre las señales más características destacan "pequeñas lesiones rojizas, pápulas o granitos, que pueden acompañarse de excoriaciones producidas por el rascado. En ocasiones se observan pequeños surcos en la piel, que son los trayectos que excava el ácaro".

Las zonas más habituales son los espacios entre los dedos de las manos, las muñecas, las axilas, la cintura, las nalgas y la región genital.

La doctora Alicia Cabrera, especialista en Dermatología del Hospital Quirónsalud Marbella, ha subrayado la importancia de mantener un alto grado de sospecha diagnóstica: "La sarna no es una enfermedad que tenga una clínica especialmente característica, sino que puede imitar a otras muchas enfermedades y otras muchas enfermedades imitarla a ella".

Asimismo, la especialista ha destacado el picor intenso, con un empeoramiento muy llamativo durante la noche, como uno de los signos que pueden orientar hacia el diagnóstico. También señala que las lesiones en las manos, entre los dedos y en los pliegues de las muñecas suelen ofrecer pistas importantes.

TRATAR A LOS CONTACTOS ES FUNDAMENTAL PARA EVITAR REINFECCIONES

Una vez diagnosticada, es importante seguir el tratamiento prescrito y adoptar medidas para evitar nuevos contagios. Cabrera ha insistido en que no basta con tratar únicamente a la persona que presenta síntomas: "Cuando se diagnostica un paciente de sarna es importante tratar a todos los convivientes y contactos cercanos", ya que pueden estar contagiados aunque todavía no hayan desarrollado síntomas.

En cuanto a las medidas de higiene, ambas especialistas coinciden en la importancia de lavar la ropa, las toallas y la ropa de cama utilizadas recientemente a 60 grados o más. Las prendas que no admitan esta temperatura pueden introducirse en bolsas bien cerradas durante varios días. Cabrera recomienda mantenerlas aisladas entre cuatro y siete días. También aconseja aspirar colchones, sofás y otras superficies tapizadas.

La escabiosis cuenta con tratamientos eficaces, tanto tópicos como orales, cuya elección depende de las características de cada paciente y de la valoración médica. La doctora Hurtado señala que los más utilizados son la permetrina tópica al 5% y, en determinadas situaciones, la ivermectina oral. En algunos casos es necesario repetir el tratamiento a los 7-14 días.

Las especialistas del Hospital Quirónsalud Marbella han insistido en que la sarna puede afectar a cualquier persona, independientemente de sus hábitos de higiene o nivel socioeconómico, y han subrayado que un diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado y el abordaje simultáneo de los contactos estrechos son claves para frenar su propagación.