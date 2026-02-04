Aumentan a nueve las carreteras cortadas en la provincia de Málaga por el temporal

Vista del corte de la carretera A-373 en Cortes de la Frontera. - FB AYUNTAMIENTO CORTES DE LA FRONTERA

MÁLAGA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las consecuencias de la borrasca Leonardo se están dejando notar en la provincia de Málaga en las carreteras, ya que han aumentado las que permanecen cortadas a un total de nueve debido a inundaciones y desprendimientos.

En concreto, permanecen cortadas la A-366 a su paso por el municipio malagueño de Guaro, la A-369 en Algatocín y la A-373 en Cortes de la Frontera.

De igual modo, también están cortadas la A-7150 en Casares, A-7286 en Campillos, la MA-4100 en Villanuva del Trabuco, la MA-8302, en Estepona; MA-8401 en Jimera de Líbar y la N-331, en Antequera.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo por fuertes lluvias el aviso rojo en la zona de la Serranía de Ronda, amarillo en Antequera y naranja para el resto de la provincia. Asimismo, también hay aviso naranja por fenómenos costeros en las zonas de Sol y Guadalhorce y la Axarquía.