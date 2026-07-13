Archivo - Aurora Luque, Premio Antorcha de Honor de Rincón de la Victoria y Fundación Manuel Alcántara por su trayectoria poética. - FMA Y AYTO. RINCÓN DE LA VICTORIA - Archivo

RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La poeta Aurora Luque ha sido galardonada con el III Premio Antorcha de Honor a la Trayectoria Poética, que conceden el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) y la Fundación Manuel Alcántara.

Dotado con 4.000 euros, el reconocimiento distingue a autores cuya obra ha contribuido de forma "sobresaliente" al patrimonio poético en lengua española, han destacado desde ambas entidades a través de una nota. El premio se entregará el próximo mes de noviembre en un acto en Rincón de la Victoria.

El alcalde, Francisco Salado, ha señalado que "el Premio Antorcha de Honor se consolida como un referente en el reconocimiento a las grandes figuras de nuestra literatura y a la trayectoria de quienes, con su obra, enriquecen el patrimonio cultural y proyectan la poesía en lengua española más allá de nuestras fronteras".

"Aurora Luque es una de las voces más relevantes de la poesía contemporánea, un ejemplo de talento, rigor intelectual y excelencia literaria, por lo que este reconocimiento resulta plenamente merecido", ha reseñado Salado, quien ha destacado "el firme compromiso del Ayuntamiento con la cultura y la creación literaria".

"Mantenemos una apuesta decidida por el fomento de la cultura a través de iniciativas que reconocen y promueven el talento literario", ha dicho el alcalde, entre los que ha citado los Premios de Microrrelatos Antonio Garrido Moraga, el Premio de Relato Corto Gloria Fuertes, el Premio de Poesía In Memoriam Salvador Rueda y el Premio de Investigación Histórica Bezmiliana.

A estos, ha detallado el regidor, se suma el Premio Antorcha de Honor, creado para preservar y difundir el legado de Manuel Alcántara".

El presidente de la Fundación Manuel Alcántara, Antonio Pedraza, por su parte, ha señalado que "Aurora Luque posee una obra de extraordinaria calidad en la que conviven el conocimiento, la emoción y el compromiso con la palabra. Su voz propia e inconfundible la ha situado entre las grandes poetas de nuestro tiempo".

Pedraza ha destacado que, con este reconocimiento, se ha querido "rendir homenaje a una trayectoria que encarna los valores literarios que Manuel Alcántara defendió a lo largo de toda su vida".

Por su parte, la concejala de Cultura, Paz Couto, ha indicado que "la celebración de este premio, junto al resto de certámenes literarios que impulsamos desde el Ayuntamiento, refleja nuestro compromiso con el fomento de la lectura, la poesía y el apoyo a la creación literaria en todas sus expresiones".

El Premio Antorcha de Honor, creado en 2024 y que en sus dos primeras ediciones distinguió a Luis García Montero y Luis Alberto de Cuenca, pone en valor la palabra y el verso, y mantiene viva la figura y el legado de Manuel Alcántara, uno de los grandes poetas del siglo XX.

Poeta, traductora y doctora en Filología Clásica, Aurora Luque nació en Almería en 1962 y reside en Málaga desde 1988. Entre sus publicaciones de poesía destacan 'Las sirenas de abajo. Poesía reunida 1982-2022' (Acantilado, Barcelona, 2023), 'Un número finito de veranos' (Premio Nacional de Poesía 2022) y Gavieras (Premio Loewe, 2020).

'Carpe amorem', su poesía amorosa, se reeditó en Sevilla en 2021. En 2022 apareció la traducción al sueco de una selección de su obra ('Grip Natten, Ellerströms Förlag'). Otros títulos de su obra poética son 'Personal & político' (2015), 'La siesta de Epicuro' (2008), 'Camaradas de Ícaro' (2003), 'Transitoria' (1998), 'Carpe noctem' (1994) y 'Problemas de doblaje' (accésit del Premio Adonáis, 1990).

Como investigadora se ha interesado por el mundo clásico y la literatura escrita por mujeres. Ha estudiado la obra de dos autoras malagueñas olvidadas: María Rosa de Gálvez e Isabel Oyarzábal.

Ha traducido poesía griega antigua, entre otras obras 'Poemas y testimonios de Safo' (Acantilado, 2004 y 2024), 'Grecorromanas' (Austral, 2020), así como las antologías 'Aquel vivir del mar. El mar en la poesía griega' (2015) y 'Los dados de Eros. Antología de poesía erótica griega' (2000). También ha traducido a autores como Anne Carson, Louise Labé, Renée Vivien y Catulo, además de la novela 'After Sappho', de Selby W. Schwartz.