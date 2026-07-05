Aurora Vargas encabeza el cartel del XXIX Festival Flamenco Villa de Monda - AYUNTAMIENTO DE MONDA

MONDA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Monda se prepara para vivir dos noches de pasión flamenca con la celebración del XXIX Festival Flamenco Villa de Monda, una de las citas culturales del verano en la Sierra de las Nieves.

Así, los próximos 24 y 25 de julio de 2026, la plaza de la Constitución volverá a convertirse en el epicentro del arte flamenco con un programa que reunirá a reconocidos artistas del cante, la guitarra y el baile, en un evento de acceso gratuito que cada año atrae a aficionados y visitantes de toda la provincia.

La nueva edición reafirma la apuesta del Ayuntamiento de Monda por la difusión y promoción de una de las manifestaciones culturales más representativas de Andalucía.

Durante dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un amplio repertorio de estilos y sensibilidades flamencas en un entorno privilegiado, convirtiendo al municipio en un punto de encuentro para amantes de este arte declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La alcaldesa de la localidad, María Fernández, ha señalado "la importancia de mantener vivo este legado cultural y de seguir ofreciendo espacios donde artistas consagrados y nuevas generaciones puedan compartir escenario. El festival representa, además, una apuesta por acercar la cultura a toda la ciudadanía mediante una programación gratuita y abierta".

"El Festival Flamenco Villa de Monda se ha consolidado a lo largo de casi tres décadas como una de las grandes referencias culturales del municipio. Más allá de la programación artística, la cita constituye una oportunidad para poner en valor la riqueza cultural de Monda, dinamizar la actividad turística y fomentar la convivencia entre vecinos y visitantes", ha apuntado la concejala de Cultura, Ana Millán.

Con un cartel que combina tradición, talento y emoción, la XXIX edición del Festival Flamenco Villa de Monda promete volver a convertir las noches estivales de la plaza de la Constitución en una auténtica celebración del arte andaluz.

Entre los nombres más destacados de esta edición sobresale Aurora Vargas, considerada una de las voces más importantes del flamenco contemporáneo.

La programación arrancará el 24 de julio, a partir de las 22,00 horas, con una velada dedicada a la participación de numerosos artistas vinculados al municipio y a la comarca. Sobre el escenario pasarán voces como Miguel González, Miguel Bernal 'Rinquín', Diego Marín Arroyo, Anaís Vera Marín, Francisco Fernández, José Palomo 'Martín', Antonio Vera Marín, María Eugenia Barea, Bartolo Suárez, Carmen Córdoba y Gertru Soto.

El acompañamiento musical correrá a cargo de los guitarristas Manolo Santos, Salvador Bernal 'Rinquín' y Javier de Ana María, mientras que el baile llegará de la mano del Grupo de Baile Aire Andaluz y de Aurora Vargas. La velada contará con la presentación de Juan Macías Troyano como mantenedor del festival.

La segunda jornada, el 25 de julio, ofrecerá un cartel de gran atractivo para los aficionados al flamenco. Entre los nombres destacados figuran David 'El Galli', Jorge El Canastero y David de Jacoba al cante, acompañados por reconocidos guitarristas como Paco de Amparo, Manuel Jero, Juan Moreno, El Perla, Dieguito Montoya y Javi Peña.

El compás estará representado por Antonio Amaya, Emilio Castañeda y Matías Campos, configurando una propuesta artística que combina experiencia, calidad interpretativa y profundo respeto por la tradición flamenca.