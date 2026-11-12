Autorizada la apertura del centro de salud de San Pedro tras la falsa alarma de una maleta abandonada

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MÁLAGA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha autorizado la apertura del centro de salud de San Pedro Alcántara, en el municipio malagueño de Marbella, y la vuelta de los profesionales y usuarios tras ser desalojado al activarse el protocolo correspondiente ante la presencia de una maleta abandonada que ha sido inspeccionada con resultado negativo.

En concreto, en la mañana de este jueves el centro de salud de San Pedro Alcántara fue desalojado tras la indicación de la Policía Nacional, ante un aviso de un objeto, que era una maleta abandonada en el lugar.

La Policía Nacional informó de que se había activado el protocolo correspondiente, con presencia de unidades Tedax y guías caninos en las inmediaciones del citado centro de salud; tras lo que ha señalado que el incidente ha resultado negativo.

Cabe recordar que este pasado martes, la Policía Nacional llevó a cabo un operativo en pleno centro de Málaga debido a una maleta sospechosa, localizada en la intersección entre calle Córdoba y avenida Manuel Agustín Heredia, que resultó ser también una falsa alarma tras confirmarse en la inspección que no contenía sustancias explosivas.