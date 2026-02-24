El Ayuntamiento de Casares (Málaga) cifra en dos millones de euros los daños ocasionados por el tren de borrascas

El alcalde de Casares, Juan Luis Villalón, durante una reunión con su equipo de Gobierno, en la que han estimado inicialmente que los daños ocasionados por el tren de borrascas en infraestructuras públicas se valoran en dos millones de euros. - AYUNTAMIENTO DE CASARES

La Tenencia de Alcaldía de El Secadero albergará una oficina de atención a los afectados que instalará el Gobierno

CASARES (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Casares (Málaga) ha estimado inicialmente en unos dos millones de euros los daños ocasionados en la localidad por el reciente tren de borrascas.

Así lo ha dado a conocer el Consistorio en un comunicado tras una reunión que ha mantenido el gobierno municipal para hacer balance de los daños ocasionados por el temporal en las infraestructuras públicas, especialmente en caminos y carreteras.

"El objetivo es trabajar con las distintas administraciones, tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía, para poder recobrar la normalidad cuanto antes", ha explicado el alcalde de Casares, Juan Luis Villalón.

De otra parte, y según ha informado el subdelegado del Gobierno en la provincia de Málaga, Javier Salas, el Gobierno de España va a abrir en Casares una oficina de atención a los afectados por el pasado temporal. Este espacio servirá para articular la tramitación de las ayudas estatales dirigidas a ayuntamientos, empresarios, agricultores, ganaderos y vecinos cuyas propiedades hayan resultado dañadas por el tren de borrascas.

La nueva oficina se instalará en la Tenencia de Alcaldía de El Secadero, núcleo casareño que resultó especialmente afectado durante las lluvias torrenciales y cuyos 1.500 habitantes quedaron aislados e incomunicados tras desbordarse el río Guadiaro.

Según ha anunciado el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, tanto la oficina de Casares, como otra ubicada en Benaoján, "estarán disponibles en los próximos días".