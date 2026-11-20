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ESTEPONA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La junta de gobierno local de Estepona (Málaga) ha aprobado el expediente y los pliegos para iniciar el procedimiento de adjudicación permanente de cinco nuevas licencias de taxi bajo la modalidad de Euro Taxi o taxi adaptado, con capacidad de hasta nueve plazas, en el término municipal. Con este paso, se da continuidad a la creación definitiva de estas plazas, tras contar con el informe favorable de la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Junta de Andalucía. Tras esta nueva adjudicación, Estepona alcanzará un total de 95 licencias adaptadas.

La adjudicación se realizará mediante el procedimiento de concurso, conforme a lo establecido en los pliegos del expediente y en la normativa vigente, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Para la valoración de las candidaturas se tendrá en cuenta la antigüedad y dedicación profesional (60% de ponderación). Se valorará la dedicación previa a la profesión en Estepona acreditada mediante cotización a la Seguridad Social o como autónomo en el epígrafe de autotaxi, sin ser titular de licencia y contando con el permiso municipal de conductor.

Por otra parte, se valorará la oferta económica (40% de ponderación). Se establecerá una cantidad mínima de partida de 50.000 euros, quedando excluidas las ofertas que se sitúen por debajo de ese importe.

Una vez se publique el anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (BOP), en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica, en el perfil del contratante municipal y en la Plataforma de Contratación del Sector Público, las personas interesadas dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para presentar sus solicitudes.

Esta actuación responde a la necesidad de reforzar el servicio de transporte público y adaptarlo a la realidad de Estepona, que ha registrado un notable crecimiento de población censada en los últimos años --con cerca de 10.000 nuevos habitantes entre 2020 y 2025--, a lo que se suma la población flotante y residente no censada vinculada al carácter turístico del municipio, que se ha desestacionalizado y supera los 100.000 habitantes durante buena parte del año.

Asimismo, el incremento de la actividad económica, la extensión del litoral y las necesidades de desplazamiento tanto dentro de los distintos núcleos del municipio como hacia puntos clave de la provincia, como centros sanitarios o el aeropuerto, hacen necesaria la ampliación de este servicio adaptado.