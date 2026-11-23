El Ayuntamiento de Estepona comienza la instalación de las pasarelas fijas de hormigón en los accesos a playas - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento del municipio malagueño de Estepona ha comenzado la instalación de 1.250 metros lineales de pasarelas fijas prefabricadas de hormigón, que están destinadas a facilitar los desplazamientos por los accesos a las playas y que están siendo distribuidas en los espacios del litoral, según las necesidades del servicio.

Con esta actuación, se eliminarán las actuales pasarelas de madrea, que tenían que ser retiradas después de cada temporada estival y que con frecuencia sufrían los daños de los temporales.

Además, las pasarelas de hormigón ofrecerán mayor durabilidad y resistencia frente al tránsito de la maquinaria de limpieza de playas, además de reducir las necesidades de mantenimiento, ha indicado el Ayuntamiento de Estepona en un comunicado.

De igual modo, las pasarelas prefabricadas de hormigón permiten mejorar la accesibilidad durante todo el año, facilitando el desplazamiento de personas con movilidad reducida desde el paseo marítimo o el corredor litoral hasta las zonas de arena seca y húmeda, y hasta los módulos de aseo y salvamento. En este sentido, han señalado que las pasarelas de hormigón son más anchas que las actuales de madera, alcanzando los 1,80 metros.

También este proyecto incluye la instalación de 80 unidades de tarima de hormigón imitación madera deslizante, destinadas a acondicionar las zonas próximas a los módulos de playas, las duchas y los lavapiés.

La actuación que cuenta con una inversión de 414.304 euros (IVA incluido), se enmarca en las intervenciones relacionadas con el equipamiento de las playas del municipio y comprende tanto la instalación de pasarelas como la dotación de tarimas para diferentes servicios del litoral.