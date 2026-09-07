Ayuntamiento de Estepona (Málaga) aplica rebaja en IBI y tasa de basuras que supone siete millones de ahorro

Imagen de la fachada del Ayuntamiento de Estepona - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha asegurado que "mantiene una solvencia en sus cuentas públicas" que le ha permitido aplicar una rebaja "histórica" de impuestos "con más de siete millones de euros" destinados, principalmente, para bonificar a los empadronados el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y para eximir del pago de la tasa de basuras a los colectivos más vulnerables.

Esto se produce tras haber alcanzado la 'deuda cero' el año pasado, han informado en una nota. Tras liquidar los más de 300 millones de euros de deuda heredada en 2011, lo que supone un gasto medio de 60.000 euros diarios, el equipo de gobierno puso en marcha un plan de bajada de impuestos que en el presente ejercicio "ha alcanzado su récord en fondos destinados para aliviar la presión fiscal de los vecinos".

El recibo del IBI acumula en Estepona desde 2012 una reducción del 50% de media, de acuerdo a un comunicado del Consistorio. A esto se suma una reducción del 3%, para el IBI, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y la tasa de basura; para aquellos vecinos que tengan domiciliado el pago de su recibo y lo realicen dentro del periodo de pago voluntario.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha subrayado que con estas medidas "el Ayuntamiento sigue mostrando su apoyo fiscal a todas las familias de Estepona y, en especial, a los colectivos más vulnerables, manteniendo el compromiso de no subir impuestos a los ciudadanos y ofrecer ayudas a quienes más lo necesitan".

El regidor ha hecho hincapié en que esta iniciativa "se ha venido realizando sin que haya representado una merma ni en inversiones ni en prestación de servicios que, al contrario, se han reforzado".

Para beneficiarse de la bonificación por empadronamiento, las personas físicas la reciben de forma automática en el recibo; para la tasa de basura, se encuentran exentos del pago los jubilados y desempleados de larga duración empadronados en la localidad, lo que beneficiará a unos 1.812 recibos.

El Consistorio ha activado recientemente una medida para rebajar la tasa de basura para los ciudadanos que reciclan en el punto limpio.

De esta forma, se bonificará con un 3% el recibo a quienes efectúen cada año un mínimo de tres entregas en el punto limpio de residuos para los que no existen contenedores en la vía pública.

"Estas medidas de rebaja fiscal son posibles gracias a que el Ayuntamiento puso en orden las cuentas municipales y mantiene una política de rigor y de control del gasto, siendo además uno de los municipios de España que más inversión pública realiza por habitante para estimular la economía local", han puntualizado desde el Ayuntamiento.