El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) colabora con 'MasterChef' para promocionar la gastronomía y el patrimonio local

Archivo - El Ayuntamiento de Estepona colabora con 'MasterChef' para promocionar la gastronomía y el patrimonio local - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA - Archivo

MÁLAGA 15 May. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha colaborado con el programa 'MasterChef' en la grabación de la prueba de exteriores, que se podrá ver este próximo lunes, día 18 de mayo, a las 22,50 horas en La 1 y RTVE Play, y que se grabó recientemente en la playa del Padrón.

El talent culinario, producido por RTVE en colaboración con Shine Iberia, promocionará la próxima semana la gastronomía y patrimonio local, ha indicado el Consistorio de Estepona en un comunicado.

Los jueces de 'MasterChef' organizarán un viaje a Estepona, donde los concursantes deberán demostrar sus dotes culinarias en la preparación de platos con productos de la zona en las cocinas de Sublim Beach.

El jurado contará con la colaboración de la actriz Raquel Meroño, ganadora de 'MasterChef Celebrity 5', encargada de formar los equipos y diseñar los platos de un menú basado en la técnica y el producto que servirán a 80 comensales, entre los que se encuentran personalidades de la zona y clientes habituales del local.