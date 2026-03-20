El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) destinará más de siete millones de euros para mantener la bajada de impuestos

El alcalde de Estepona, José María García Urbamo. - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

MÁLAGA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) destinará este año más de siete millones de euros para mantener la bajada de impuestos en Estepona, principalmente para bonificar a los empadronados el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y para eximir del pago de la tasa de basura a los colectivos más vulnerables. En concreto, se contemplan 6.624.365,11 euros para bonificar el IBI y otros 143.804,28 euros para la exención del pago de la basura, lo que representa "un importante ahorro para los bolsillos de los vecinos del municipio".

El alcalde, José María García Urbamo, ha subrayado en una nota que con estas medidas el Ayuntamiento sigue mostrando su apoyo fiscal a todas las familias de Estepona y, "en especial, a los colectivos más vulnerables, manteniendo el compromiso de no subir impuestos a los ciudadanos y ofrecer ayudas a quienes más lo necesitan".

Ello, además, se ha venido realizando "sin que haya representado una merma ni en inversiones ni en prestación de servicios que, al contrario, se vienen reforzando", ha señalado el Ayuntamiento, que ha remarcado que el recibo del IBI acumula, desde 2012, una reducción del 50% de media, gracias a las medidas puestas en marcha por el Consistorio tras alcanzar el año pasado la deuda cero.

A esto se suma una reducción del 3% --tanto para el IBI, como para el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y la tasa de basura-- para aquellos que tengan domiciliado el pago de su recibo y lo realicen dentro del periodo de pago voluntario.

Esta rebaja del IBI está favorecida, asimismo, por la reducción del 50% de los valores catastrales de los inmuebles que se llevó a cabo en 2016 para adecuarlos a la realidad del mercado. En términos generales, el recibo medio del IBI ha pasado, desde 2011, de 723 a 556 euros, alcanzando este año una reducción acumulada de 167 euros de media desde 2011.

Para beneficiarse de la bonificación por empadronamiento, las personas físicas no tendrán que solicitarla, ya que de forma automática las aplicará el Ayuntamiento. En relación a la tasa de basura, estarán exentos del pago los jubilados y desempleados de larga duración empadronados en la localidad, lo que beneficiará a unos 1.812 recibos.

En relación a la tasa de basura, el Ayuntamiento ha activado recientemente una medida pionera para rebajar la tasa de basura para los ciudadanos que reciclan en el punto limpio. De esta forma, se bonifica con un 3% el recibo a quienes efectúen cada año un mínimo de tres entregas en el punto limpio de residuos para los que no existen contenedores en la vía pública, abundando en las medidas de rebaja fiscal y favoreciendo el reciclaje y la protección del entorno.

Según ha informado la Administración local, estas medidas de rebaja fiscal son posibles gracias a que el Ayuntamiento puso en orden las cuentas municipales y mantiene una política de rigor y de control del gasto, siendo además "uno de los municipios de España que más inversión pública realiza por habitante para estimular la economía local".

Entre las medidas de apoyo fiscal destaca también la eliminación de la tasa de apertura para 35 tipos de actividades económicas; la bonificación del 75% en la tasa de apertura para colectivos vulnerables; la bonificación del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para la actividad industrial de los polígonos y la rebaja del 50% en la tasa de ocupación de la vía pública a los comerciantes que cumplen con la ordenanza municipal al respecto.

La ordenanza fiscal recoge, asimismo, la reducción en la plusvalía para favorecer la compraventa de inmuebles. Al mismo tiempo, se mantiene la medida municipal pionera de eximir del pago de la plusvalía a aquellas personas víctimas de embargos hipotecarios o desahucios. Además, se ofrece una bonificación del 75% del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) para los coches eléctricos e híbridos, con el objetivo de promover una ciudad más sostenible medioambientalmente.