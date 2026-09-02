Ayuntamiento de Estepona (Málaga) invierte más de 100.000 euros en la puesta a punto del Centro Cultural Padre Manuel

Imagenes de las reformas del Centro Cultural Padre Manuel - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

ESTEPONA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) ha informado de que se está llevando a cabo una actuación de puesta a punto y mejora del Centro Cultural Padre Manuel, uno de los principales equipamientos culturales de la ciudad, con una inversión total que supera los 100.000 euros.

La concejala adscrita al área de Cultura y Fiestas de Ayuntamiento de Estepona, Macarena Dianez, ha explicado que los trabajos, que supondrán una inversión de 102.000 euros, son necesarios para la renovación de distintos espacios de este equipamiento público que acoge buena parte de la actividad cultural de Estepona a lo largo del año.

En ese sentido, Dianez ha recordado que el Centro Cultural Padre Manuel alberga la Biblioteca Municipal, las distintas escuelas municipales de Cultura y el Cine-Club, además de numerosas actividades, cursos, presentaciones y eventos que se desarrollan en sus instalaciones.

Entre las actuaciones previstas que se están acometiendo, de acuerdo a un comunicado, se encuentra la renovación del pavimento en diferentes espacios del centro, concretamente en la entrada, pasillos, sala de prensa y salón de actos.

La intervención contempla la instalación de suelo de vinilo, incluyendo los trabajos de imprimación, pegado, soldadura de juntas y colocación de elementos de transición, así como la mano de obra necesaria para su correcta instalación, según ha indicado la edil.

La puesta a punto incluye también la renovación del equipamiento del salón de actos con 150 nuevas butacas, que serán suministradas, montadas y colocadas en este espacio. Las nuevas butacas están diseñadas para un uso frecuente e intensivo y deberán reunir condiciones de ergonomía, confort, solidez y durabilidad, además de adaptarse a las características estéticas del edificio.

El equipamiento deberá cumplir los criterios de accesibilidad universal y las correspondientes condiciones de seguridad y calidad para su utilización en un espacio de uso público.

El nuevo mobiliario contará con asientos y respaldos abatibles, tapicería ignífuga, espuma de poliuretano de alta densidad y elementos destinados a garantizar un funcionamiento silencioso y confortable. Las butacas estarán numeradas e incorporarán identificadores de fila.

El Ayuntamiento ha subrayado en un comunicado que continúa "trabajando en la conservación, modernización y mejora de los equipamientos municipales destinados a la cultura, con el objetivo de ofrecer espacios más cómodos, funcionales y adecuados tanto para los usuarios como para las numerosas actividades que se desarrollan en ellos".

También han destacado que esta intervención se suma a otras que ya se habían realizado en el Centro Cultural Padre Manuel dentro del plan municipal de eficiencia energética.

En aquella actuación, con una inversión de 122.477 euros, IVA incluido, se procedió a la sustitución de las luminarias existentes por tecnología LED, a la instalación de detectores de presencia y a la colocación de paneles fotovoltaicos.

Desde el Consistorio apuntan que estas medidas permitieron mejorar la eficiencia de las instalaciones y supusieron una reducción de las emisiones de CO2, además de un ahorro estimado de 13.000 euros anuales en el gasto energético.