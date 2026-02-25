El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) invierte más de 20 millones en renovar las infraestructuras hidráulicas

El Ayuntamiento de Estepona invierte más de 20 millones de euros en la renovación de las infraestructuras hidráulicas para responder con eficacia a incidencias - AYUNTAMIENTO DE ESTEPONA

El Ayuntamiento destaca que su puesta a punto ha evitado que se produzcan inundaciones durante el tren de borrascas

ESTEPONA (MÁLAGA), 25 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de la ciudad malagueña Estepona ha invertido más de 20 millones de euros durante la última década en la mejora y renovación de las redes de saneamiento, abastecimiento y pluviales de la ciudad. El Consistorio destaca que estas actuaciones estratégicas, que se han realizado de forma conjunta con la concesionaria del servicio de agua (Hidralia), han modernizado las redes, lo que ha permitido al municipio responder de manera eficaz y sin incidencias significativas a las intensas borrascas y lluvias de las últimas semanas.

El teniente alcalde del área de Servicios y Control Externo, Blas Ruzafa, ha señalado que Estepona puede afrontar situaciones complejas, como los recientes temporales, con unas redes que han sido puestas a punto para evitar inundaciones o incidencias preocupantes.

El edil ha explicado que en estos diez años se ha llevado a cabo una planificación sostenida con inversiones anuales que han permitido ejecutar muchas actuaciones de alcance como el encauzamiento de las aguas pluviales de la avenida de Los Molinos y de la avenida Andalucía hasta el río de La Cala. Antes de esta actuación, las lluvias acababan acumulándose en las calles Real, Terraza, plazoleta Ortíz y otros puntos del casco antiguo.

Tras la instalación de un colector de aguas pluviales de un metro de diámetro, se han producido mejoras significativas en todas estas zonas y en otros enclaves de la vertiente sur del casco antiguo. También se ha procedido a la canalización de aguas pluviales, además de a la separación de redes de fecales y pluviales en las calles Valencia, Zaragoza, Argentina, Córdoba, Terraza, Tajo, Fuente de María Gil, Calvario, San Fernando y Plazoleta Ortíz, entre otras muchas.

A estas intervenciones hay que añadir que actualmente se están renovando las redes de abastecimiento y saneamiento en la prolongación de la avenida San Lorenzo, atendiendo así las nuevas demandas de caudal y presión.

Ruzafa ha señalado que dentro del plan de modernización de las instalaciones hidráulicas de la ciudad se ha actuado en las redes de pluviales y saneamiento en las calles Golf y Los Naranjos, La Fresa y en las del entorno de la Jefatura de la Policía Local, así como en las de la avenida Pernet o en las que discurren junto al centro comercial Diana, entre otras muchas actuaciones.

Por otra parte, el responsable municipal ha subrayado todo el trabajo que se ha hecho de mejora del saneamiento durante las obras de transformación del casco antiguo. Las actuaciones de mejora en más de 130 calles han incluido también obras para ampliar y modernizar unas redes que requerían adaptarse a las nuevas necesidades.

Igualmente, todos los proyectos de urbanización que se han ido implementando en el extrarradio o en zonas del casco urbano como Las Mesas o Juan Benítez han contado también con obras de saneamiento. Señalar también que equipamientos públicos impulsados por el Ayuntamiento, como el Parque Ferial y Deportivo o el nuevo edificio consistorial, o proyectos de mejora como la remodelación del paseo marítimo y el futuro bulevar, contemplan actuaciones de saneamiento de interés para la ciudad.

"Todos estos trabajos, que pasan desapercibidos en el día a día, han permitido ampliar la capacidad hidráulica de la red de Estepona, la renovación de los colectores, la mejora de los sistemas de drenaje y la optimización de los puntos sensibles ante episodios de lluvias intensas, reduciendo de forma considerable el riesgo de inundaciones y fortaleciendo la resiliencia del municipio", según ha destacado Blas Ruzafa.

A ese respecto, ha indicado que la ausencia de incidencias relevantes durante el paso de las continuas borrascas pone de manifiesto la importancia de anticiparse y apostar por infraestructuras modernas y bien dimensionadas.

En ese sentido, considera que "el equipo de gobierno no sólo se preocupa por mantener y renovar aquellos equipamientos que vemos a diario, también actuamos en lo que no está en la superficie, en aquello que se encuentra en el subsuelo, pero que es fundamental para el buen funcionamiento de las ciudades".

Por último, el edil ha adelantado que el Ayuntamiento reitera su compromiso de seguir impulsando inversiones que permitan a Estepona afrontar con mayores garantías los efectos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos.

Así, entre las próximas actuaciones proyectadas, destaca el tanque de tormentas que se instalará en la parte baja de la avenida San Lorenzo, un sistema de recogida de aguas que protegerá a la zona oeste del casco antiguo en caso de dana y fuertes lluvias.

Además, se van a ejecutar obras de mejora en las canalizaciones de saneamiento en la barriada de Fuerzas Armadas y su entorno, con la derivación de aguas que vierten en la avenida San Lorenzo y calle Real al río Monterroso.